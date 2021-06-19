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Путин призвал делать все для улучшения жизни на селе

Путин призвал делать все для улучшения жизни на селе - РИА Новости, 19.06.2021

Путин призвал делать все для улучшения жизни на селе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти будут делать все, чтобы жизнь селян становилась лучше, удобнее и комфортнее, попросил "Единую Россию" поддержать... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:59

2021-06-19T14:59

2021-06-19T15:15

единая россия

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти будут делать все, чтобы жизнь селян становилась лучше, удобнее и комфортнее, попросил "Единую Россию" поддержать индивидуальное жилищное строительство на селе.Путин в субботу выступает на XX съезде ЕР."В этой связи прошу "Единую Россию" взять на контроль реализацию программы поддержки индивидуального жилищного строительства", - добавил он.

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единая россия, россия, владимир путин, общество