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Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины, заявил Лукашенко
Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.06.2021
Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о решении по украинским воздушным судам на фоне запрета Киева пользоваться своим воздушным пространством. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T12:33
2021-06-19T14:16
роман протасевич
ryanair
евросоюз
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политика
задержание основателя telegram-канала nexta
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о решении по украинским воздушным судам на фоне запрета Киева пользоваться своим воздушным пространством. В конце мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и запретила белорусским самолетам пользоваться своим воздушным пространством. Экстренная посадка RyanairЭто произошло после экстренной посадки в Минске рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Борт сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также гражданка России Софья Сапега. Обоих задержали при проверке документов. Молодого человека в республике обвиняют по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Россиянку — в разжигании социальной вражды и розни. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили избегать неба Белоруссии. Пятого июня вступил в силу запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737559432.html
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Лукашенко предложил ответ на "гадкий" поступок Украины
Лукашенко о "гадком поступке" Украины. В ответ на закрытие неба он предложил, чтобы другие самолеты тоже летали лишних 40-45 минут.
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роман протасевич, ryanair, евросоюз, вильнюс, политика, задержание основателя telegram-канала nexta, александр лукашенко, минск, белоруссия, украина
Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины, заявил Лукашенко
12:33 19.06.2021 (обновлено: 14:16 19.06.2021)
 

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины

Читать ria.ru в
МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о решении по украинским воздушным судам на фоне запрета Киева пользоваться своим воздушным пространством.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", — цитирует главу государства близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

В конце мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и запретила белорусским самолетам пользоваться своим воздушным пространством.

Экстренная посадка Ryanair

Это произошло после экстренной посадки в Минске рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Борт сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным.
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Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также гражданка России Софья Сапега. Обоих задержали при проверке документов.
Молодого человека в республике обвиняют по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Россиянку — в разжигании социальной вражды и розни.
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили избегать неба Белоруссии. Пятого июня вступил в силу запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
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Роман ПротасевичRyanairЕвросоюзВильнюсПолитикаЗадержание основателя Telegram-канала NextaАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияУкраина
 
 
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