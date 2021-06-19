https://ria.ru/20210619/samolety-1737680181.html

Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины, заявил Лукашенко

Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.06.2021

Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о решении по украинским воздушным судам на фоне запрета Киева пользоваться своим воздушным пространством. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T12:33

2021-06-19T12:33

2021-06-19T14:16

роман протасевич

ryanair

евросоюз

вильнюс

политика

задержание основателя telegram-канала nexta

александр лукашенко

минск

белоруссия

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МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о решении по украинским воздушным судам на фоне запрета Киева пользоваться своим воздушным пространством. В конце мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и запретила белорусским самолетам пользоваться своим воздушным пространством. Экстренная посадка RyanairЭто произошло после экстренной посадки в Минске рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Борт сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также гражданка России Софья Сапега. Обоих задержали при проверке документов. Молодого человека в республике обвиняют по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Россиянку — в разжигании социальной вражды и розни. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили избегать неба Белоруссии. Пятого июня вступил в силу запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737559432.html

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

вильнюс

минск

белоруссия

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лукашенко предложил ответ на "гадкий" поступок Украины Лукашенко о "гадком поступке" Украины. В ответ на закрытие неба он предложил, чтобы другие самолеты тоже летали лишних 40-45 минут. 2021-06-19T12:33 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, ryanair, евросоюз, вильнюс, политика, задержание основателя telegram-канала nexta, александр лукашенко, минск, белоруссия, украина