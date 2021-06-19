https://ria.ru/20210619/samolety-1737680181.html
Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины, заявил Лукашенко
Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.06.2021
Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о решении по украинским воздушным судам на фоне запрета Киева пользоваться своим воздушным пространством. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T12:33
2021-06-19T12:33
2021-06-19T14:16
роман протасевич
ryanair
евросоюз
вильнюс
политика
задержание основателя telegram-канала nexta
александр лукашенко
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737685576_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6ab4a44b6e81663e8300b35df3f66af8.jpg
МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о решении по украинским воздушным судам на фоне запрета Киева пользоваться своим воздушным пространством. В конце мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и запретила белорусским самолетам пользоваться своим воздушным пространством. Экстренная посадка RyanairЭто произошло после экстренной посадки в Минске рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Борт сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также гражданка России Софья Сапега. Обоих задержали при проверке документов. Молодого человека в республике обвиняют по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Россиянку — в разжигании социальной вражды и розни. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили избегать неба Белоруссии. Пятого июня вступил в силу запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737559432.html
https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html
вильнюс
минск
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737685576_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ef1331a3e28b3ca5c9da93b964055d20.jpg
Лукашенко предложил ответ на "гадкий" поступок Украины
Лукашенко о "гадком поступке" Украины. В ответ на закрытие неба он предложил, чтобы другие самолеты тоже летали лишних 40-45 минут.
2021-06-19T12:33
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман протасевич, ryanair, евросоюз, вильнюс, политика, задержание основателя telegram-канала nexta, александр лукашенко, минск, белоруссия, украина
Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины, заявил Лукашенко
12:33 19.06.2021 (обновлено: 14:16 19.06.2021)
Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины