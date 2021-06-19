https://ria.ru/20210619/samolet-1737677151.html

Власти Кузбасса опровергли данные о девяти погибших при крушении самолета

Власти Кузбасса опровергли данные о девяти погибших при крушении самолета - РИА Новости, 19.06.2021

Власти Кузбасса опровергли данные о девяти погибших при крушении самолета

Пресс-служба правительства Кемеровской области опровергла информацию о девяти погибших при авиакатастрофе в Кузбассе. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T11:50

2021-06-19T11:50

2021-06-19T12:32

жесткая посадка самолета в кузбассе

россия

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-служба правительства Кемеровской области опровергла информацию о девяти погибших при авиакатастрофе в Кузбассе.Отмечается, что погибших четверо, еще 15 получили травмы. Всего на борту находились 19 человек. По словам директора Центрального сибирского парашютного клуба Андрея Барабаша, в самолете летели спортсмены, половина — начинающие.Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ одного из двигателей, из-за чего экипаж принял решение совершить экстренную посадку.В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

https://ria.ru/20210619/samolety-1737670852.html

россия

кемеровская область

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2021

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жесткая посадка самолета в кузбассе, россия, кемеровская область, происшествия