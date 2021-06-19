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Власти Кузбасса опровергли данные о девяти погибших при крушении самолета
Власти Кузбасса опровергли данные о девяти погибших при крушении самолета - РИА Новости, 19.06.2021
Власти Кузбасса опровергли данные о девяти погибших при крушении самолета
Пресс-служба правительства Кемеровской области опровергла информацию о девяти погибших при авиакатастрофе в Кузбассе. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:50
2021-06-19T11:50
2021-06-19T12:32
жесткая посадка самолета в кузбассе
россия
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-служба правительства Кемеровской области опровергла информацию о девяти погибших при авиакатастрофе в Кузбассе.Отмечается, что погибших четверо, еще 15 получили травмы. Всего на борту находились 19 человек. По словам директора Центрального сибирского парашютного клуба Андрея Барабаша, в самолете летели спортсмены, половина — начинающие.Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ одного из двигателей, из-за чего экипаж принял решение совершить экстренную посадку.В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.
https://ria.ru/20210619/samolety-1737670852.html
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жесткая посадка самолета в кузбассе, россия, кемеровская область, происшествия
Власти Кузбасса опровергли данные о девяти погибших при крушении самолета
11:50 19.06.2021 (обновлено: 12:32 19.06.2021)
В Пресс-службе правительства Кузбасса опровергли данные о девяти погибших при крушении самолета