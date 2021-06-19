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https://ria.ru/20210619/samolet-1737672961.html
Директор парашютного клуба раскрыл детали катастрофы самолета в Кузбассе
Директор парашютного клуба раскрыл детали катастрофы самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
Директор парашютного клуба раскрыл детали катастрофы самолета в Кузбассе
Пилоты разбившегося в Кузбассе самолета были опытными летчиками, рассказал директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:56
2021-06-19T16:19
жесткая посадка самолета в кузбассе
l-410
кемеровская область
происшествия
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ЖУРАВЛЕВО (Кемеровская обл.), 19 июн — РИА Новости. Пилоты разбившегося в Кузбассе самолета были опытными летчиками, рассказал директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш."Один был уже практически на пенсии, второй был инструктором в военном училище, имел достаточно большой налет", — объяснил он, добавив, что инструкторы парашютно-десантной группы тоже были опытные, но в этой ситуации не могли ни на что влиять.По словам Барабаша, пилоты разбившегося в Кузбассе самолета потеряли высоту на развороте, садились на неровную площадку и столкнулись с землей."Произошел отказ правого двигателя на взлете, метрах на 150-200, экипаж принял решение возвращаться на основную посадочную, при развороте была потеря высоты, самолет решил сесть на ту площадку, которая имелась", — рассказал он.Директор аэроклуба также уточнил, что топливо не могло повлиять на ситуацию, так как организация пользуется качественным горючим."Я думаю, отказ техники. Из-за чего это – будет проведена экспертиза, которая даст ответ на эти вопросы", – заключил Барабаш.Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 — в средней тяжести, еще четыре человека погибли.По информации Западно-сибирской транспортной прокуратуры, к крушению привел отказ одного из двигателей, из-за чего при заходе на посадку самолет зацепил деревья.На борту были спортсмены из команд России и Кемеровской области, половина из них — начинающие.
https://ria.ru/20210619/delo-1737671864.html
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Кадры с места крушения самолета на Кузбассе
При крушении самолета в Кемеровской области погибли два инструктора-парашютиста и два пилота, сообщил РИА Новости врач центра медицины катастроф.
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жесткая посадка самолета в кузбассе, l-410, кемеровская область, происшествия
Директор парашютного клуба раскрыл детали катастрофы самолета в Кузбассе
10:56 19.06.2021 (обновлено: 16:19 19.06.2021)
 

Директор парашютного клуба рассказал о причинах катастрофы самолета в Кузбассе

Читать ria.ru в
ЖУРАВЛЕВО (Кемеровская обл.), 19 июн — РИА Новости. Пилоты разбившегося в Кузбассе самолета были опытными летчиками, рассказал директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш.
"Один был уже практически на пенсии, второй был инструктором в военном училище, имел достаточно большой налет", — объяснил он, добавив, что инструкторы парашютно-десантной группы тоже были опытные, но в этой ситуации не могли ни на что влиять.
На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
10:39
В Кузбассе возбудили дело после жесткой посадки самолета
По словам Барабаша, пилоты разбившегося в Кузбассе самолета потеряли высоту на развороте, садились на неровную площадку и столкнулись с землей.
"Произошел отказ правого двигателя на взлете, метрах на 150-200, экипаж принял решение возвращаться на основную посадочную, при развороте была потеря высоты, самолет решил сесть на ту площадку, которая имелась", — рассказал он.
Директор аэроклуба также уточнил, что топливо не могло повлиять на ситуацию, так как организация пользуется качественным горючим.
"Я думаю, отказ техники. Из-за чего это – будет проведена экспертиза, которая даст ответ на эти вопросы", – заключил Барабаш.
Место падения легкомоторного самолета в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
10:31
ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2020-2021 годах
Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 — в средней тяжести, еще четыре человека погибли.
По информации Западно-сибирской транспортной прокуратуры, к крушению привел отказ одного из двигателей, из-за чего при заходе на посадку самолет зацепил деревья.
На борту были спортсмены из команд России и Кемеровской области, половина из них — начинающие.
Крушение самолета с парашютистами в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
1 из 7

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
2 из 7

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
3 из 7

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

Сотрудник Следственного комитета России на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
4 из 7

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
5 из 7

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
6 из 7

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
7 из 7

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 7

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 7

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 7

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 7

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 7

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
Жесткая посадка самолета в КузбассеL-410Кемеровская областьПроисшествия
 
 
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