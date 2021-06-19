https://ria.ru/20210619/samolet-1737672961.html

Директор парашютного клуба раскрыл детали катастрофы самолета в Кузбассе

Директор парашютного клуба раскрыл детали катастрофы самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021

Директор парашютного клуба раскрыл детали катастрофы самолета в Кузбассе

Пилоты разбившегося в Кузбассе самолета были опытными летчиками, рассказал директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T10:56

2021-06-19T10:56

2021-06-19T16:19

жесткая посадка самолета в кузбассе

l-410

кемеровская область

происшествия

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ЖУРАВЛЕВО (Кемеровская обл.), 19 июн — РИА Новости. Пилоты разбившегося в Кузбассе самолета были опытными летчиками, рассказал директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш."Один был уже практически на пенсии, второй был инструктором в военном училище, имел достаточно большой налет", — объяснил он, добавив, что инструкторы парашютно-десантной группы тоже были опытные, но в этой ситуации не могли ни на что влиять.По словам Барабаша, пилоты разбившегося в Кузбассе самолета потеряли высоту на развороте, садились на неровную площадку и столкнулись с землей."Произошел отказ правого двигателя на взлете, метрах на 150-200, экипаж принял решение возвращаться на основную посадочную, при развороте была потеря высоты, самолет решил сесть на ту площадку, которая имелась", — рассказал он.Директор аэроклуба также уточнил, что топливо не могло повлиять на ситуацию, так как организация пользуется качественным горючим."Я думаю, отказ техники. Из-за чего это – будет проведена экспертиза, которая даст ответ на эти вопросы", – заключил Барабаш.Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 — в средней тяжести, еще четыре человека погибли.По информации Западно-сибирской транспортной прокуратуры, к крушению привел отказ одного из двигателей, из-за чего при заходе на посадку самолет зацепил деревья.На борту были спортсмены из команд России и Кемеровской области, половина из них — начинающие.

https://ria.ru/20210619/delo-1737671864.html

https://ria.ru/20210619/samolety-1737670852.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места крушения самолета на Кузбассе При крушении самолета в Кемеровской области погибли два инструктора-парашютиста и два пилота, сообщил РИА Новости врач центра медицины катастроф. 2021-06-19T10:56 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жесткая посадка самолета в кузбассе, l-410, кемеровская область, происшествия