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ДОСААФ приостановило полеты самолетов L-410
ДОСААФ приостановило полеты самолетов L-410 - РИА Новости, 19.06.2021
ДОСААФ приостановило полеты самолетов L-410
ДОСААФ приостанавливает все полёты самолётов L-410 после жёсткой посадки в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы организации. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:45
2021-06-19T10:48
жесткая посадка самолета в кузбассе
досааф
l-410
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ДОСААФ приостанавливает все полёты самолётов L-410 после жёсткой посадки в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы организации.Самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области, по последним данным главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 в средней тяжести, еще четыре человека погибли.По его словам, по предварительной информации, в Кузбассе произошла техническая поломка самолёта."Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров, но в результате жесткой посадки погибло 4 человека – 2 пилота, один инструктор и один парашютист", - отметил он.Представитель пресс-службы также сообщил, что L-410 совершал плановый тренировочный полет с 17 спортсменами-парашютистами и двумя опытными членами экипажа."На месте трагедии проводится тщательное расследование - работают МЧС, военная и транспортная прокуратуры, сотрудники регионального отделения ДОСААФ России. Также в Кемерово выехала комиссия специалистов от центрального совета ДОСААФ России для выяснения причин аварии и проведения детальной проверки", - добавил он.
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жесткая посадка самолета в кузбассе, досааф, l-410, кемеровская область, происшествия
ДОСААФ приостановило полеты самолетов L-410
10:45 19.06.2021 (обновлено: 10:48 19.06.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Aleksandr Medvedev / Самолет Л-410
Самолет Л-410 - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
CC BY-SA 4.0 / Aleksandr Medvedev /

ДОСААФ приостановило полеты L-410 до завершения расследования жесткой посадки в Кузбассе

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ДОСААФ приостанавливает все полёты самолётов L-410 после жёсткой посадки в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы организации.
Самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области, по последним данным главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 в средней тяжести, еще четыре человека погибли.
"По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, в Кузбассе произошла техническая поломка самолёта.
"Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров, но в результате жесткой посадки погибло 4 человека – 2 пилота, один инструктор и один парашютист", - отметил он.
Представитель пресс-службы также сообщил, что L-410 совершал плановый тренировочный полет с 17 спортсменами-парашютистами и двумя опытными членами экипажа.
"На месте трагедии проводится тщательное расследование - работают МЧС, военная и транспортная прокуратуры, сотрудники регионального отделения ДОСААФ России. Также в Кемерово выехала комиссия специалистов от центрального совета ДОСААФ России для выяснения причин аварии и проведения детальной проверки", - добавил он.
Самолет Л-410 - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
09:22
Самолет L-410
 
Жесткая посадка самолета в КузбассеДОСААФL-410Кемеровская областьПроисшествия
 
 
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