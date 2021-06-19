https://ria.ru/20210619/samolet-1737672275.html

ДОСААФ приостановило полеты самолетов L-410

ДОСААФ приостановило полеты самолетов L-410 - РИА Новости, 19.06.2021

ДОСААФ приостановило полеты самолетов L-410

ДОСААФ приостанавливает все полёты самолётов L-410 после жёсткой посадки в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы организации. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T10:45

2021-06-19T10:45

2021-06-19T10:48

жесткая посадка самолета в кузбассе

досааф

l-410

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ДОСААФ приостанавливает все полёты самолётов L-410 после жёсткой посадки в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы организации.Самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области, по последним данным главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 в средней тяжести, еще четыре человека погибли.По его словам, по предварительной информации, в Кузбассе произошла техническая поломка самолёта."Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров, но в результате жесткой посадки погибло 4 человека – 2 пилота, один инструктор и один парашютист", - отметил он.Представитель пресс-службы также сообщил, что L-410 совершал плановый тренировочный полет с 17 спортсменами-парашютистами и двумя опытными членами экипажа."На месте трагедии проводится тщательное расследование - работают МЧС, военная и транспортная прокуратуры, сотрудники регионального отделения ДОСААФ России. Также в Кемерово выехала комиссия специалистов от центрального совета ДОСААФ России для выяснения причин аварии и проведения детальной проверки", - добавил он.

https://ria.ru/20210619/samolet-1737665639.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жесткая посадка самолета в кузбассе, досааф, l-410, кемеровская область, происшествия