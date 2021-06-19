ДОСААФ приостановило полеты самолетов L-410
10:45 19.06.2021 (обновлено: 10:48 19.06.2021)
ДОСААФ приостановило полеты L-410 до завершения расследования жесткой посадки в Кузбассе
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ДОСААФ приостанавливает все полёты самолётов L-410 после жёсткой посадки в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы организации.
Самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области, по последним данным главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 в средней тяжести, еще четыре человека погибли.
"По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, в Кузбассе произошла техническая поломка самолёта.
"Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров, но в результате жесткой посадки погибло 4 человека – 2 пилота, один инструктор и один парашютист", - отметил он.
Представитель пресс-службы также сообщил, что L-410 совершал плановый тренировочный полет с 17 спортсменами-парашютистами и двумя опытными членами экипажа.
"На месте трагедии проводится тщательное расследование - работают МЧС, военная и транспортная прокуратуры, сотрудники регионального отделения ДОСААФ России. Также в Кемерово выехала комиссия специалистов от центрального совета ДОСААФ России для выяснения причин аварии и проведения детальной проверки", - добавил он.
09:22Самолет L-410