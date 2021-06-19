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Разбившийся в Кузбассе самолет упал рядом с селом Журавлево
Разбившийся в Кузбассе самолет упал рядом с селом Журавлево - РИА Новости, 19.06.2021
Разбившийся в Кузбассе самолет упал рядом с селом Журавлево
Разбившийся в Кемеровской области самолет упал рядом с селом Журавлево, которое находится на границе Кемеровской и Новосибирской областей, место крушения... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T09:58
2021-06-19T16:21
жесткая посадка самолета в кузбассе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирская область
кемеровская область
происшествия
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ЖУРАВЛЕВО (Кемеровская обл.), 19 июн - РИА Новости. Разбившийся в Кемеровской области самолет упал рядом с селом Журавлево, которое находится на границе Кемеровской и Новосибирской областей, место крушения оцеплено, на месте находятся машины МЧС, медицины катастроф и скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 в средней тяжести, еще четыре человека погибли.Как передает корреспондент РИА Новости, самолет упал примерно в 500 метрах от села Журавлево, которое находится на границе двух регионов. С места крушения видно дома, рядом находятся старые коровники.Место крушения оцеплено. На месте происшествия находятся три машины МЧС, две машины медицины катастроф, две машины скорой помощи.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры с места крушения самолета на Кузбассе
При крушении самолета в Кемеровской области погибли два инструктора-парашютиста и два пилота, сообщил РИА Новости врач центра медицины катастроф.
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жесткая посадка самолета в кузбассе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область, кемеровская область, происшествия
Разбившийся в Кузбассе самолет упал рядом с селом Журавлево
09:58 19.06.2021 (обновлено: 16:21 19.06.2021)
 
© РИА НовостиНа месте жесткой посадки самолета Л-410 в Кемеровской области. Кадр из видео
На месте жесткой посадки самолета Л-410 в Кемеровской области. Кадр из видео
© РИА Новости

Самолет упал в 500 метрах от села на границе Кемеровской и Новосибирской области

Читать ria.ru в
ЖУРАВЛЕВО (Кемеровская обл.), 19 июн - РИА Новости. Разбившийся в Кемеровской области самолет упал рядом с селом Журавлево, которое находится на границе Кемеровской и Новосибирской областей, место крушения оцеплено, на месте находятся машины МЧС, медицины катастроф и скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 в средней тяжести, еще четыре человека погибли.
Как передает корреспондент РИА Новости, самолет упал примерно в 500 метрах от села Журавлево, которое находится на границе двух регионов. С места крушения видно дома, рядом находятся старые коровники.
Место крушения оцеплено. На месте происшествия находятся три машины МЧС, две машины медицины катастроф, две машины скорой помощи.
Крушение самолета с парашютистами в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
1 из 7

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
2 из 7

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
3 из 7

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

Сотрудник Следственного комитета России на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
4 из 7

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
5 из 7

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
6 из 7

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
7 из 7

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 7

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 7

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 7

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 7

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 7

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
Жесткая посадка самолета в КузбассеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новосибирская областьКемеровская областьПроисшествия
 
 
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