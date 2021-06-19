Разбившийся в Кузбассе самолет упал рядом с селом Журавлево

Самолет упал в 500 метрах от села на границе Кемеровской и Новосибирской области
Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.
Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.
Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.
В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.
Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.
В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.
Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.
Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.
Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.
В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.
Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.
В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.
В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.
Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.
В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.
Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.
После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.
После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.
По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.
По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.
Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.
Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.
В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.
Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.
Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.
В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.
В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.
Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.
После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.
По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.