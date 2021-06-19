https://ria.ru/20210619/samolet-1737660408.html
Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
У совершившего аварийную посадку в Кузбассе самолета отказал один из двигателей, при заходе на посадку он столкнулся с лесным массивом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:17
2021-06-19T08:17
2021-06-19T10:11
жесткая посадка самолета в кузбассе
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 июн — РИА Новости. У совершившего аварийную посадку в Кузбассе самолета отказал один из двигателей, при заходе на посадку он столкнулся с лесным массивом, сообщил РИА Новости представитель Западно-сибирской транспортной прокуратуры.Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе. До этого сообщалось о четырех погибших и 15 раненых."В 10:17 экипаж судна сообщил об отказе одного из двигателей и при заходе на посадку столкнулся с лесным массивом. По предварительным данным, четыре человека погибло, четыре находятся в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что в самолете, по предварительным данным, находилось 15 парашютистов и два члена экипажа.
https://ria.ru/20210619/samolet-1737660070.html
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РИА Новости
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жесткая посадка самолета в кузбассе, происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:17 19.06.2021 (обновлено: 10:11 19.06.2021)
У совершившего аварийную посадку в Кузбассе самолета отказал один из двигателей