https://ria.ru/20210619/samolet-1737660070.html
Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
В Сети появились первые кадры с места жесткой посадки самолета Л-410 в Кемеровской области. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:13
2021-06-19T08:13
2021-06-19T08:58
жесткая посадка самолета в кузбассе
промышленновский район
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150883/43/1508834392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dca4fccc73159e0eac00303d53818ae0.jpg
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Сети появились первые кадры с места жесткой посадки самолета Л-410 в Кемеровской области.На фотографиях виден остов развалившегося воздушного судна.Инцидент произошел в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным, погибли семь человек, 13 пострадали.
промышленновский район
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150883/43/1508834392_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e0c83734cb1c712cfb80ce15a7cadc50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жесткая посадка самолета в кузбассе, промышленновский район, кемеровская область, происшествия
Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:13 19.06.2021 (обновлено: 08:58 19.06.2021)
Опубликованы первые кадры с места жесткой посадки Л-410 в Кузбассе, где погибли семь человек