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Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе

Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021

Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе

В Сети появились первые кадры с места жесткой посадки самолета Л-410 в Кемеровской области. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:13

2021-06-19T08:13

2021-06-19T08:58

жесткая посадка самолета в кузбассе

промышленновский район

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Сети появились первые кадры с места жесткой посадки самолета Л-410 в Кемеровской области.На фотографиях виден остов развалившегося воздушного судна.Инцидент произошел в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным, погибли семь человек, 13 пострадали.

промышленновский район

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жесткая посадка самолета в кузбассе, промышленновский район, кемеровская область, происшествия