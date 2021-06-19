https://ria.ru/20210619/samolet-1737659193.html
Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек - РИА Новости, 19.06.2021
Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
Семь человек, по уточненным данным, погибли, 13 пострадали в результате жесткой посадки самолета в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T07:50
2021-06-19T07:50
2021-06-19T08:05
жесткая посадка самолета в кузбассе
москва
промышленновский район
россия
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Семь человек, по уточненным данным, погибли, 13 пострадали в результате жесткой посадки самолета в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе. До этого сообщалось о 4 погибших и 15 раненых."На воздушном судне находилось 20 человек, из них 7 погибли и 13 пострадали", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210605/posadka-1735756040.html
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жесткая посадка самолета в кузбассе, москва, промышленновский район, россия, кемеровская область, происшествия
Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:50 19.06.2021 (обновлено: 08:05 19.06.2021)
Количество жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе возросло до семи человек