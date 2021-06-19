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При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек - РИА Новости, 19.06.2021
При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. Погибли четыре человека, двое из них пилоты. 15 человек пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T07:42
2021-06-19T07:42
2021-06-19T08:05
жесткая посадка самолета в кузбассе
россия
москва
промышленновский район
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. Погибли четыре человека, двое из них пилоты. 15 человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, это произошло в районе села Журавлево в Промышленновском районе.Как позже уточнили в экстренных службах, в результате случившегося погибли семь человек, 13 человек пострадали.
https://ria.ru/20210605/posadka-1735756040.html
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промышленновский район
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жесткая посадка самолета в кузбассе, россия, москва, промышленновский район, кемеровская область, происшествия
При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
07:42 19.06.2021 (обновлено: 08:05 19.06.2021)
В Кемеровской области самолет совершил жесткую посадку, семь человек погибли