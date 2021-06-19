https://ria.ru/20210619/samolet-1737658934.html

При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек

При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек - РИА Новости, 19.06.2021

При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек

Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. Погибли четыре человека, двое из них пилоты. 15 человек пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T07:42

2021-06-19T07:42

2021-06-19T08:05

жесткая посадка самолета в кузбассе

россия

москва

промышленновский район

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. Погибли четыре человека, двое из них пилоты. 15 человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, это произошло в районе села Журавлево в Промышленновском районе.Как позже уточнили в экстренных службах, в результате случившегося погибли семь человек, 13 человек пострадали.

https://ria.ru/20210605/posadka-1735756040.html

россия

москва

промышленновский район

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жесткая посадка самолета в кузбассе, россия, москва, промышленновский район, кемеровская область, происшествия