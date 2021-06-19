https://ria.ru/20210619/sallivan-1737686760.html

Посол США заявил, что скоро вернется в Россию

Посол США заявил, что скоро вернется в Россию - РИА Новости, 19.06.2021

Посол США заявил, что скоро вернется в Россию

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернётся в Россию в скором времени. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:08

2021-06-19T14:08

2021-06-19T14:20

джон салливан

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернётся в Россию в скором времени.Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что послы РФ и США возвращаются к работе. По его словам, конкретные сроки возвращения послов к работе - вопрос чисто технического характера. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций.Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.

https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html

россия

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2021

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джон салливан, россия, сша, в мире