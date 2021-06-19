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Посол США заявил, что скоро вернется в Россию
Посол США заявил, что скоро вернется в Россию - РИА Новости, 19.06.2021
Посол США заявил, что скоро вернется в Россию
Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернётся в Россию в скором времени. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:08
2021-06-19T14:20
джон салливан
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернётся в Россию в скором времени.Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что послы РФ и США возвращаются к работе. По его словам, конкретные сроки возвращения послов к работе - вопрос чисто технического характера. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций.Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.
https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html
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джон салливан, россия, сша, в мире
Посол США заявил, что скоро вернется в Россию
14:08 19.06.2021 (обновлено: 14:20 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

Посол США Салливан заявил, что скоро вернется в Россию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернётся в Россию в скором времени.
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что послы РФ и США возвращаются к работе. По его словам, конкретные сроки возвращения послов к работе - вопрос чисто технического характера. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций.

"После важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве, включая директивы в сфере стратегической стабильности, прав человека и стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - приводит слова Салливана посольство США в Москве в своем Twitter.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
08:00
"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость
 
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