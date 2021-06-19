Посол США заявил, что скоро вернется в Россию
14:08 19.06.2021 (обновлено: 14:20 19.06.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Посол США Салливан заявил, что скоро вернется в Россию
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернётся в Россию в скором времени.
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что послы РФ и США возвращаются к работе. По его словам, конкретные сроки возвращения послов к работе - вопрос чисто технического характера. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций.
"После важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве, включая директивы в сфере стратегической стабильности, прав человека и стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - приводит слова Салливана посольство США в Москве в своем Twitter.
Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.