https://ria.ru/20210619/putin-1737700761.html

Путин призвал не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем

Путин призвал не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем - РИА Новости, 19.06.2021

Путин призвал не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем

Президент России Владимир Путин на съезде "Единой России" заявил, что нужно не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:39

2021-06-19T15:39

2021-06-19T15:39

единая россия

владимир путин

общество

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде "Единой России" заявил, что нужно не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем.Он отметил, что народные избранники должны ставить интересы граждан выше своих личных интересов, стремиться разобраться и помочь в каждой конкретной ситуации. Кроме того, в соответствии с мнением людей расставлять приоритеты в своей работе, программа партии-лидера должна быть по настоящему народной, добавил он.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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2021

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единая россия, владимир путин, общество, политика