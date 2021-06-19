https://ria.ru/20210619/putin-1737697097.html

Путин назвал Кузнецову кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах

Путин назвал Кузнецову кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021

Путин назвал Кузнецову кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах

Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия". РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:18

2021-06-19T15:18

2021-06-19T16:04

анна кузнецова

единая россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия".Путин в субботу выступил на XX съезде партии. Завершая свое выступление, президент высказался на счет первой пятерки избирательного списка партии. Он заявил, что в этом списке должны быть как те, кого принято называть "политическими тяжеловесами", так и люди относительно новые - но те, кто представляет наиболее важные направления жизни.Среди кандидатов глава государства назвал уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, единая россия, владимир путин, политика