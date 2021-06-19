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Путин назвал Кузнецову кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах
Путин назвал Кузнецову кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021
Путин назвал Кузнецову кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах
Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия". РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:18
2021-06-19T15:18
2021-06-19T16:04
анна кузнецова
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия".Путин в субботу выступил на XX съезде партии. Завершая свое выступление, президент высказался на счет первой пятерки избирательного списка партии. Он заявил, что в этом списке должны быть как те, кого принято называть "политическими тяжеловесами", так и люди относительно новые - но те, кто представляет наиболее важные направления жизни.Среди кандидатов глава государства назвал уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.
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анна кузнецова, единая россия, владимир путин, политика
Путин назвал Кузнецову кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах
15:18 19.06.2021 (обновлено: 16:04 19.06.2021)
Путин назвал Кузнецову кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах