https://ria.ru/20210619/putin-1737694912.html

Путин рассчитывает на победу ЕР на выборах

Путин рассчитывает на победу ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021

Путин рассчитывает на победу ЕР на выборах

Все политические партии готовят стратегию и тактику к выборам, рассчитываю, что "Единая Россия" задаст высокую планку и победит на предстоящих выборах, сказал... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:03

2021-06-19T15:03

2021-06-19T15:18

россия

владимир путин

единая россия

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Все политические партии готовят стратегию и тактику к выборам, рассчитываю, что "Единая Россия" задаст высокую планку и победит на предстоящих выборах, сказал президент РФ Владимир Путин."Все партии, готовясь к выборам, сейчас определяют стратегию, тактику, рассчитывая показать максимальный результат. Уверен, что "Единая Россия" ставит перед собой самую высокую планку - подтвердить лидерство, добиться победы на выборах", - сказал Путин на съезде ЕР."Я также не сомневаюсь, что для вас это возможно, но это не самоцель, это - доверие общества, это прежде всего колоссальная ответственность", - добавил он.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, единая россия, политика