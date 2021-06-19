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Путин рассчитывает на победу ЕР на выборах
Путин рассчитывает на победу ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021
Путин рассчитывает на победу ЕР на выборах
Все политические партии готовят стратегию и тактику к выборам, рассчитываю, что "Единая Россия" задаст высокую планку и победит на предстоящих выборах, сказал... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:03
2021-06-19T15:03
2021-06-19T15:18
россия
владимир путин
единая россия
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Все политические партии готовят стратегию и тактику к выборам, рассчитываю, что "Единая Россия" задаст высокую планку и победит на предстоящих выборах, сказал президент РФ Владимир Путин."Все партии, готовясь к выборам, сейчас определяют стратегию, тактику, рассчитывая показать максимальный результат. Уверен, что "Единая Россия" ставит перед собой самую высокую планку - подтвердить лидерство, добиться победы на выборах", - сказал Путин на съезде ЕР."Я также не сомневаюсь, что для вас это возможно, но это не самоцель, это - доверие общества, это прежде всего колоссальная ответственность", - добавил он.
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россия, владимир путин, единая россия, политика
Путин рассчитывает на победу ЕР на выборах
15:03 19.06.2021 (обновлено: 15:18 19.06.2021)
Путин рассчитывает на победу ЕР на выборах