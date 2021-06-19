https://ria.ru/20210619/putin-1737693974.html
Путин предложил выделить регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог
Путин предложил выделить регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 19.06.2021
Путин предложил выделить регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда "Единой России" предложил выделить регионам дополнительно 30 миллиардов рублей на ремонтные работы... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:57
2021-06-19T14:57
2021-06-19T15:20
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда "Единой России" предложил выделить регионам дополнительно 30 миллиардов рублей на ремонтные работы дорог и добавил, что средства нужно направить в ближайшие дни."Я предлагаю дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам еще 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог. Я обращаю внимание правительства, нужно направить эти средства в субъекты федерации в ближайшие дни, именно в ближайшие", - сказал президент."Чтобы коллеги на местах могли использовать их уже (средства) в летние и осенние месяцы, в период оптимальной для проведения качественных дорожных работ", - добавил Путин.
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россия, владимир путин, общество
Путин предложил выделить регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог
14:57 19.06.2021 (обновлено: 15:20 19.06.2021)
Путин предложил дополнительно выделить регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог