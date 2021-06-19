https://ria.ru/20210619/putin-1737693974.html

Путин предложил выделить регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог

Путин предложил выделить регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 19.06.2021

Путин предложил выделить регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда "Единой России" предложил выделить регионам дополнительно 30 миллиардов рублей на ремонтные работы... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:57

2021-06-19T14:57

2021-06-19T15:20

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда "Единой России" предложил выделить регионам дополнительно 30 миллиардов рублей на ремонтные работы дорог и добавил, что средства нужно направить в ближайшие дни."Я предлагаю дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам еще 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог. Я обращаю внимание правительства, нужно направить эти средства в субъекты федерации в ближайшие дни, именно в ближайшие", - сказал президент."Чтобы коллеги на местах могли использовать их уже (средства) в летние и осенние месяцы, в период оптимальной для проведения качественных дорожных работ", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210619/dorogi-1737652727.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество