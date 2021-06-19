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Путин назвал "Единую Россию" партией социальной направленности
Путин назвал "Единую Россию" партией социальной направленности - РИА Новости, 19.06.2021
Путин назвал "Единую Россию" партией социальной направленности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" - это партия социальной направленности, она всегда стремилась опираться на механизмы обратной связи. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:26
2021-06-19T14:45
политика
россия
единая россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" - это партия социальной направленности, она всегда стремилась опираться на механизмы обратной связи.""Единая Россия" - это прежде всего партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и региональном уровне, а также инициативы граждан, волонтёрских, экологических, правозащитных, других объединений, которые получают содействие партии "Единая Россия"", - сказал он, выступая на пленарном заседании XX съезда Единой России.Путин отметил, что партия всегда стремилась строить свою работу, опираясь на механизмы обратной связи.
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политика, россия, единая россия, владимир путин
Путин назвал "Единую Россию" партией социальной направленности
14:26 19.06.2021 (обновлено: 14:45 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин назвал "Единую Россию" партией социальной направленности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" - это партия социальной направленности, она всегда стремилась опираться на механизмы обратной связи.
""Единая Россия" - это прежде всего партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и региональном уровне, а также инициативы граждан, волонтёрских, экологических, правозащитных, других объединений, которые получают содействие партии "Единая Россия"", - сказал он, выступая на пленарном заседании XX съезда Единой России.
Путин отметил, что партия всегда стремилась строить свою работу, опираясь на механизмы обратной связи.
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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