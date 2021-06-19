https://ria.ru/20210619/putin-1737689469.html

Путин назвал "Единую Россию" партией социальной направленности

Путин назвал "Единую Россию" партией социальной направленности - РИА Новости, 19.06.2021

Путин назвал "Единую Россию" партией социальной направленности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" - это партия социальной направленности, она всегда стремилась опираться на механизмы обратной связи. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:26

2021-06-19T14:26

2021-06-19T14:45

политика

россия

единая россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" - это партия социальной направленности, она всегда стремилась опираться на механизмы обратной связи.""Единая Россия" - это прежде всего партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и региональном уровне, а также инициативы граждан, волонтёрских, экологических, правозащитных, других объединений, которые получают содействие партии "Единая Россия"", - сказал он, выступая на пленарном заседании XX съезда Единой России.Путин отметил, что партия всегда стремилась строить свою работу, опираясь на механизмы обратной связи.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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2021

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политика, россия, единая россия, владимир путин