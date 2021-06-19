https://ria.ru/20210619/putin-1737689252.html

Путин назвал один из важнейших приоритетов для "Единой России"

Путин назвал один из важнейших приоритетов для "Единой России" - РИА Новости, 19.06.2021

Путин назвал один из важнейших приоритетов для "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что один из важнейших приоритетов для партии "Единая Россия" - поддержка семей с детьми. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:25

2021-06-19T14:25

2021-06-19T14:46

россия

единая россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что один из важнейших приоритетов для партии "Единая Россия" - поддержка семей с детьми."Один из важнейших приоритетов - и вы знаете это хорошо, мы с вами занимаемся этим на протяжении всех предыдущих лет - это поддержка семей с детьми", - сказал он, выступая на пленарном заседании XX съезда "Единой России".Путин отметил, что здесь последовательно выстраивается целая линейка адресных мер.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

россия

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2021

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россия, единая россия, владимир путин, политика