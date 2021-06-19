https://ria.ru/20210619/putin-1737688029.html

Путин приехал на съезд "Единой России"

Путин приехал на съезд "Единой России" - РИА Новости, 19.06.2021

Путин приехал на съезд "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин приехал на юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:16

2021-06-19T14:16

2021-06-19T14:17

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владимир путин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие проходит в Москве на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства подготовил "важное содержательное выступление". Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в ГД пятого созыва, Песков заявил, что "никакого решения на эту тему не принималось".Съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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россия, госдума рф, владимир путин, москва, политика