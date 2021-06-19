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Путин приехал на съезд "Единой России"
Путин приехал на съезд "Единой России" - РИА Новости, 19.06.2021
Путин приехал на съезд "Единой России"
Президент РФ Владимир Путин приехал на юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:16
2021-06-19T14:17
россия
госдума рф
владимир путин
москва
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие проходит в Москве на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства подготовил "важное содержательное выступление". Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в ГД пятого созыва, Песков заявил, что "никакого решения на эту тему не принималось".Съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html
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россия, госдума рф, владимир путин, москва, политика
Путин приехал на съезд "Единой России"
14:16 19.06.2021 (обновлено: 14:17 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин приехал на XX съезд партии "Единая Россия"

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит в Москве на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице.
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 14:37
Политологи назвали главные достижения "Единой России"
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства подготовил "важное содержательное выступление". Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в ГД пятого созыва, Песков заявил, что "никакого решения на эту тему не принималось".
Съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 10:37
Песков ответил на вопрос о выступлении Путина на съезде "Единой России"
 
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