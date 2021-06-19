Путин приехал на съезд "Единой России"
14:16 19.06.2021 (обновлено: 14:17 19.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
Путин приехал на XX съезд партии "Единая Россия"
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит в Москве на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице.
17 июня, 14:37Политологи назвали главные достижения "Единой России"
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства подготовил "важное содержательное выступление". Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в ГД пятого созыва, Песков заявил, что "никакого решения на эту тему не принималось".
Съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.