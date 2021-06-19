https://ria.ru/20210619/putin-1737684716.html
Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах
Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах - РИА Новости, 19.06.2021
Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах
Президент России Владимир Путин направил послание главе судебной власти Ибрахиму Раиси, поздравив его с победой на президентских выборах в Иране, сообщил РИА... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T13:34
2021-06-19T13:34
2021-06-19T16:51
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил послание главе судебной власти Ибрахиму Раиси, поздравив его с победой на президентских выборах в Иране, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов."Передачу послания подтверждаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Согласно сообщению посольства Ирана в Москве, Путин поздравил Раиси с избранием, выразив надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух стран.Позже в Кремле подтвердили передачу поздравительной телеграммы Сейеду Эбрахиму Раиси по случаю победы на выборах президента в Иране."Отношения между нашими странами традиционно носят дружественный, добрососедский характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в международных делах", - говорится в сообщении.Путин отметил, что это отвечает интересам российского и иранского народов, а также идет в русле упрочения региональной безопасности и стабильности.В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Согласно пока неокончательным официальным данным, на выборах лидирует глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший на данный момент более 62% голосов – 17,8 миллиона из 28,6 миллиона (90% обработанных бюллетеней), фактически обеспечив себе победу на выборах. Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах.
https://ria.ru/20210619/iran-1737705173.html
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ибрахим раиси, россия, владимир путин, иран, политика
Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах
13:34 19.06.2021 (обновлено: 16:51 19.06.2021)
Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах
ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
направил послание главе судебной власти Ибрахиму Раиси, поздравив его с победой на президентских выборах в Иране
, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ
в Тегеране Максим Суслов.
"Передачу послания подтверждаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно сообщению посольства Ирана в Москве
, Путин поздравил Раиси с избранием, выразив надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух стран.
Позже в Кремле подтвердили передачу поздравительной телеграммы Сейеду Эбрахиму Раиси по случаю победы на выборах президента в Иране.
"Отношения между нашими странами традиционно носят дружественный, добрососедский характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в международных делах", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что это отвечает интересам российского и иранского народов, а также идет в русле упрочения региональной безопасности и стабильности.
В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Согласно пока неокончательным официальным данным, на выборах лидирует глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший на данный момент более 62% голосов – 17,8 миллиона из 28,6 миллиона (90% обработанных бюллетеней), фактически обеспечив себе победу на выборах. Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах.