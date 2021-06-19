https://ria.ru/20210619/puteshestviya-1737616477.html

Эксперты выяснили, что россияне предпочитают есть и пить в дороге

Эксперты выяснили, что россияне предпочитают есть и пить в дороге - РИА Новости, 19.06.2021

Эксперты выяснили, что россияне предпочитают есть и пить в дороге

Сервис для планирования путешествий выяснил, как россияне предпочитают питаться в дороге, оказалось, чем моложе туристы, тем чаще они берут еду и напитки с... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:48

2021-06-19T09:48

2021-06-19T09:48

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, как россияне предпочитают питаться в дороге, оказалось, чем моложе туристы, тем чаще они берут еду и напитки с собой, а наибольшей популярностью пользуются сэндвичи и вода, сообщает OneTwoTrip.Большинство опрошенных имеют при себе перекус, когда отправляются на поезде — так ответили 65 процентов. В самолет же собственное питание проносят лишь десять процентов пассажиров. Причем женщины запасаются продуктами чаще мужчин. Кроме того, чем взрослее путешественники, тем реже они заботятся о питании заранее — 54 процента респондентов старше 60 лет признались в том, что не готовят еду в дорогу. В то же время 87 процентов туристов в возрасте до 24 лет что-нибудь с собой обязательно берут.Чаще всего российские путешественники делают в поездку сэндвичи (16 процентов). Также большой популярностью пользуются фрукты, печенье, овощи и колбаса с хлебом (шесть-13 процентов). За лапшу и пюре быстрого приготовления проголосовали по пять процентов. Аналогичное количество туристов выбирают курицу. Меньшей популярностью пользуются вареные яйца, шоколад или конфеты, сыр.Напитки берут практически все: 46 процентов респондентов в поезд, 14 процентов в самолет, а остальные — в любой транспорт. Каждый второй турист берет воду, на втором месте сок, замыкает тройку сладкая газировка. Также в числе любимых "дорожных" напитков россияне называли чай, лимонад, кофе, пиво, компот, кефир, молоко и питьевые йогурты.

https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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