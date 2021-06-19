https://ria.ru/20210619/puteshestviya-1737616477.html
Эксперты выяснили, что россияне предпочитают есть и пить в дороге
Эксперты выяснили, что россияне предпочитают есть и пить в дороге - РИА Новости, 19.06.2021
Эксперты выяснили, что россияне предпочитают есть и пить в дороге
Сервис для планирования путешествий выяснил, как россияне предпочитают питаться в дороге, оказалось, чем моложе туристы, тем чаще они берут еду и напитки с... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T09:48
2021-06-19T09:48
2021-06-19T09:48
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/71409/98/714099827_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_826b3fd42b29f06d683d3a7d14856abd.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, как россияне предпочитают питаться в дороге, оказалось, чем моложе туристы, тем чаще они берут еду и напитки с собой, а наибольшей популярностью пользуются сэндвичи и вода, сообщает OneTwoTrip.Большинство опрошенных имеют при себе перекус, когда отправляются на поезде — так ответили 65 процентов. В самолет же собственное питание проносят лишь десять процентов пассажиров. Причем женщины запасаются продуктами чаще мужчин. Кроме того, чем взрослее путешественники, тем реже они заботятся о питании заранее — 54 процента респондентов старше 60 лет признались в том, что не готовят еду в дорогу. В то же время 87 процентов туристов в возрасте до 24 лет что-нибудь с собой обязательно берут.Чаще всего российские путешественники делают в поездку сэндвичи (16 процентов). Также большой популярностью пользуются фрукты, печенье, овощи и колбаса с хлебом (шесть-13 процентов). За лапшу и пюре быстрого приготовления проголосовали по пять процентов. Аналогичное количество туристов выбирают курицу. Меньшей популярностью пользуются вареные яйца, шоколад или конфеты, сыр.Напитки берут практически все: 46 процентов респондентов в поезд, 14 процентов в самолет, а остальные — в любой транспорт. Каждый второй турист берет воду, на втором месте сок, замыкает тройку сладкая газировка. Также в числе любимых "дорожных" напитков россияне называли чай, лимонад, кофе, пиво, компот, кефир, молоко и питьевые йогурты.
https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/71409/98/714099827_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_da5cdee4ec7931cf2b90ad5d00f38c4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, как россияне предпочитают питаться в дороге, оказалось, чем моложе туристы, тем чаще они берут еду и напитки с собой, а наибольшей популярностью пользуются сэндвичи и вода, сообщает OneTwoTrip.
Большинство опрошенных имеют при себе перекус, когда отправляются на поезде — так ответили 65 процентов. В самолет же собственное питание проносят лишь десять процентов пассажиров. Причем женщины запасаются продуктами чаще мужчин. Кроме того, чем взрослее путешественники, тем реже они заботятся о питании заранее — 54 процента респондентов старше 60 лет признались в том, что не готовят еду в дорогу. В то же время 87 процентов туристов в возрасте до 24 лет что-нибудь с собой обязательно берут.
Чаще всего российские путешественники делают в поездку сэндвичи (16 процентов). Также большой популярностью пользуются фрукты, печенье, овощи и колбаса с хлебом (шесть-13 процентов).
За лапшу и пюре быстрого приготовления проголосовали по пять процентов. Аналогичное количество туристов выбирают курицу.
Меньшей популярностью пользуются вареные яйца, шоколад или конфеты, сыр.
Напитки берут практически все: 46 процентов респондентов в поезд, 14 процентов в самолет, а остальные — в любой транспорт. Каждый второй турист берет воду, на втором месте сок, замыкает тройку сладкая газировка. Также в числе любимых "дорожных" напитков россияне называли чай, лимонад, кофе, пиво, компот, кефир, молоко и питьевые йогурты.