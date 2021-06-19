https://ria.ru/20210619/protsenko-1737728010.html

Проценко прокомментировал включение в список ЕР на выборах

Проценко прокомментировал включение в список ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021

Проценко прокомментировал включение в список ЕР на выборах

Накопленный опыт команды коронавирусной больницы в столичном районе Коммунарка может быть полезен на федеральном уровне, сообщил главврач больницы Денис... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T20:44

2021-06-19T20:44

2021-06-19T20:44

денис проценко

россия

госдума рф

единая россия

владимир путин

москва

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Накопленный опыт команды коронавирусной больницы в столичном районе Коммунарка может быть полезен на федеральном уровне, сообщил главврач больницы Денис Проценко в эфире канала "Россия 1".Партия "Единая Россия" на съезде в субботу утвердила пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии, заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должен войти, помимо прочих, главный врач больницы в Коммунарке Проценко."Сегодня утром поступил звонок от президента, и не секрет, что мы с ним были в красной зоне и мы знакомы. Именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки, накопленный за 1,5 года опыт московского здравоохранения и правительства Москвы может быть полезен на федеральном уровне и я дал согласие", - заявил врач.

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денис проценко, россия, госдума рф, единая россия, владимир путин, москва, политика