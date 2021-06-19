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Биография Дениса Проценко

Биография Дениса Проценко - РИА Новости, 19.06.2021

Биография Дениса Проценко

Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде "Единой России" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии: в него попал в том РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T18:12

2021-06-19T18:12

2021-06-19T18:12

денис проценко

единая россия

справки

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде "Единой России" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии: в него попал в том числе главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.Ниже приводится биографическая справка.Денис Николаевич Проценко родился 18 сентября 1975 года в Ашхабаде (ныне Туркменистан) в семье врачей.Обучался в Туркменском государственном медицинском институте.В 1999 году окончил Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова по специальности "лечебное дело", в 2000 году - интернатуру по специальности "анестезиология и реаниматология" в Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова. Кандидат медицинских наук (2003).В 2000-2008 годах работал врачом анестезиологом-реаниматологом, в 2008-2014 годах - заместителем главного врача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии в Городской клинической больнице №7 Москвы.С 2014 по 2016 год был заместителем главного врача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии московской Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова.В 2016-2019 годах работал главным врачом Городской клинической больницы имени С.С. Юдина в Москве.С 2019 года Денис Проценко занимает пост главного врача Городской клинической больницы № 40.Проценко ведет преподавательскую деятельность. В 2007-2019 годах он был доцентом, с 2019 года является заведующим кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета дополнительного профессионального образования Российского научно-исследовательского университета имени Н.И. Пирогова.Автор свыше 240 печатных работ.Проценко - вице-президент Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции (РАСХИ).Член президиума Федерации анестезиологов и реаниматологов РФ (ФАР).В 2020 году Денису Проценко было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, единая россия, справки