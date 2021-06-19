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Биография Дениса Проценко
Биография Дениса Проценко - РИА Новости, 19.06.2021
Биография Дениса Проценко
Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде "Единой России" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии: в него попал в том РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:12
2021-06-19T18:12
денис проценко
единая россия
справки
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде "Единой России" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии: в него попал в том числе главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.Ниже приводится биографическая справка.Денис Николаевич Проценко родился 18 сентября 1975 года в Ашхабаде (ныне Туркменистан) в семье врачей.Обучался в Туркменском государственном медицинском институте.В 1999 году окончил Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова по специальности "лечебное дело", в 2000 году - интернатуру по специальности "анестезиология и реаниматология" в Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова. Кандидат медицинских наук (2003).В 2000-2008 годах работал врачом анестезиологом-реаниматологом, в 2008-2014 годах - заместителем главного врача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии в Городской клинической больнице №7 Москвы.С 2014 по 2016 год был заместителем главного врача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии московской Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова.В 2016-2019 годах работал главным врачом Городской клинической больницы имени С.С. Юдина в Москве.С 2019 года Денис Проценко занимает пост главного врача Городской клинической больницы № 40.Проценко ведет преподавательскую деятельность. В 2007-2019 годах он был доцентом, с 2019 года является заведующим кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета дополнительного профессионального образования Российского научно-исследовательского университета имени Н.И. Пирогова.Автор свыше 240 печатных работ.Проценко - вице-президент Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции (РАСХИ).Член президиума Федерации анестезиологов и реаниматологов РФ (ФАР).В 2020 году Денису Проценко было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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денис проценко, единая россия, справки

Биография Дениса Проценко

18:12 19.06.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде "Единой России" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии: в него попал в том числе главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Ниже приводится биографическая справка.
Денис Николаевич Проценко родился 18 сентября 1975 года в Ашхабаде (ныне Туркменистан) в семье врачей.
Обучался в Туркменском государственном медицинском институте.
В 1999 году окончил Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова по специальности "лечебное дело", в 2000 году - интернатуру по специальности "анестезиология и реаниматология" в Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова. Кандидат медицинских наук (2003).
В 2000-2008 годах работал врачом анестезиологом-реаниматологом, в 2008-2014 годах - заместителем главного врача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии в Городской клинической больнице №7 Москвы.
С 2014 по 2016 год был заместителем главного врача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии московской Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова.
В 2016-2019 годах работал главным врачом Городской клинической больницы имени С.С. Юдина в Москве.
С 2019 года Денис Проценко занимает пост главного врача Городской клинической больницы № 40.
Проценко ведет преподавательскую деятельность. В 2007-2019 годах он был доцентом, с 2019 года является заведующим кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета дополнительного профессионального образования Российского научно-исследовательского университета имени Н.И. Пирогова.
Автор свыше 240 печатных работ.
Проценко - вице-президент Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции (РАСХИ).
Член президиума Федерации анестезиологов и реаниматологов РФ (ФАР).
В 2020 году Денису Проценко было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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