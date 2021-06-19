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Путин назвал врача Проценко кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах
Путин назвал врача Проценко кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021
Путин назвал врача Проценко кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах
Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия". РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:16
2021-06-19T16:10
денис проценко
россия
владимир путин
единая россия
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия".Путин в субботу выступил на XX съезде партии. Завершая свое выступление, президент высказался на счет первой пятерки избирательного списка партии. Он заявил, что в этом списке должны быть как те, кого принято называть "политическими тяжеловесами", так и люди относительно новые - но те, кто представляет наиболее важные направления жизни.Среди кандидатов глава государства назвал главврача ГКБ №40 Дениса Проценко."Что касается здравоохранения – у нас много ярких, интересных, красивых внутренне людей, достойных представлять нашу страну и своих избирателей на любом уровне. Но появляются и новые люди, новые герои. С одним из них я познакомился в прошлом году в Коммунарке – это Денис Николаевич Проценко", - сказал Путин на съезде партии.Президент подчеркнул, что Проценко одним из первых вступил в борьбу с эпидемией коронавируса. "Работает очень достойно, представляет огромное сообщество российских медицинских работников, которыми мы гордимся и которым благодарны за все, что сделано в предыдущие месяцы, полтора года и делают это сейчас", - заявил он.
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денис проценко, россия, владимир путин, единая россия, политика
Путин назвал врача Проценко кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах
15:16 19.06.2021 (обновлено: 16:10 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Путин назвал врача Проценко кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия".
Путин в субботу выступил на XX съезде партии. Завершая свое выступление, президент высказался на счет первой пятерки избирательного списка партии. Он заявил, что в этом списке должны быть как те, кого принято называть "политическими тяжеловесами", так и люди относительно новые - но те, кто представляет наиболее важные направления жизни.
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Среди кандидатов глава государства назвал главврача ГКБ №40 Дениса Проценко.
"Что касается здравоохранения – у нас много ярких, интересных, красивых внутренне людей, достойных представлять нашу страну и своих избирателей на любом уровне. Но появляются и новые люди, новые герои. С одним из них я познакомился в прошлом году в Коммунарке – это Денис Николаевич Проценко", - сказал Путин на съезде партии.
Президент подчеркнул, что Проценко одним из первых вступил в борьбу с эпидемией коронавируса. "Работает очень достойно, представляет огромное сообщество российских медицинских работников, которыми мы гордимся и которым благодарны за все, что сделано в предыдущие месяцы, полтора года и делают это сейчас", - заявил он.
 
Денис ПроценкоРоссияВладимир ПутинЕдиная РоссияПолитика
 
 
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