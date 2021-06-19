https://ria.ru/20210619/protsenko-1737696846.html

Путин назвал врача Проценко кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах

Путин назвал врача Проценко кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021

Путин назвал врача Проценко кандидатом в лидеры списка ЕР на выборах

Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия". РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:16

2021-06-19T15:16

2021-06-19T16:10

денис проценко

россия

владимир путин

единая россия

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия".Путин в субботу выступил на XX съезде партии. Завершая свое выступление, президент высказался на счет первой пятерки избирательного списка партии. Он заявил, что в этом списке должны быть как те, кого принято называть "политическими тяжеловесами", так и люди относительно новые - но те, кто представляет наиболее важные направления жизни.Среди кандидатов глава государства назвал главврача ГКБ №40 Дениса Проценко."Что касается здравоохранения – у нас много ярких, интересных, красивых внутренне людей, достойных представлять нашу страну и своих избирателей на любом уровне. Но появляются и новые люди, новые герои. С одним из них я познакомился в прошлом году в Коммунарке – это Денис Николаевич Проценко", - сказал Путин на съезде партии.Президент подчеркнул, что Проценко одним из первых вступил в борьбу с эпидемией коронавируса. "Работает очень достойно, представляет огромное сообщество российских медицинских работников, которыми мы гордимся и которым благодарны за все, что сделано в предыдущие месяцы, полтора года и делают это сейчас", - заявил он.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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денис проценко, россия, владимир путин, единая россия, политика