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Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году - РИА Новости, 19.06.2021
Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
Новые пилотные инфраструктурные проекты должны быть реализованы в 2023-2024 годах, а не в "комфортные" сроки, которые выходят за горизонт, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:39
2021-06-19T16:39
2021-06-19T16:39
россия
единая россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новые пилотные инфраструктурные проекты должны быть реализованы в 2023-2024 годах, а не в "комфортные" сроки, которые выходят за горизонт, заявил президент РФ Владимир Путин."Не надо здесь пытаться устанавливаться для себя какие-то удобные, комфортные сроки, которые уходят за горизонт с запасом по времени, людям нужен результат сегодня-завтра. Новые пилотные инфраструктурные проекты должны быть реализованы, давать отдачу для развития наших территорий уже на горизонте 23-24 года", — сказал Путин на съезде "Единой России".
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россия, единая россия, владимир путин, экономика
Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2023-2024 году