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Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году

Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году - РИА Новости, 19.06.2021

Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году

Новые пилотные инфраструктурные проекты должны быть реализованы в 2023-2024 годах, а не в "комфортные" сроки, которые выходят за горизонт, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:39

2021-06-19T16:39

2021-06-19T16:39

россия

единая россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новые пилотные инфраструктурные проекты должны быть реализованы в 2023-2024 годах, а не в "комфортные" сроки, которые выходят за горизонт, заявил президент РФ Владимир Путин."Не надо здесь пытаться устанавливаться для себя какие-то удобные, комфортные сроки, которые уходят за горизонт с запасом по времени, людям нужен результат сегодня-завтра. Новые пилотные инфраструктурные проекты должны быть реализованы, давать отдачу для развития наших территорий уже на горизонте 23-24 года", — сказал Путин на съезде "Единой России".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единая россия, владимир путин, экономика