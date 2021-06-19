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В Приморье один человек погиб в "пьяном" ДТП
В Приморье один человек погиб в "пьяном" ДТП - РИА Новости, 19.06.2021
В Приморье один человек погиб в "пьяном" ДТП
Один человек погиб, еще трое пострадали в аварии в Тернейском районе Приморья, водитель автомобиля, попавшего в ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения,... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:39
2021-06-19T10:39
россия
тернейский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в аварии в Тернейском районе Приморья, водитель автомобиля, попавшего в ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает управление МВД РФ по региону.Авария произошла в районе 78-го километра автодороги "Рудная Пристань – Терней". По информации полиции, предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля Toyota Chaser, двигаясь со стороны поселка Терней в направлении поселка Пластун, не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся."В результате автоаварии пострадали четыре человека: три пассажира и водитель автомашины. Один из пострадавших – 24-летний пассажир – скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда врачей. (У водителя) установлено состояние алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что водитель не имеет прав. Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Виновнику может грозить до 12 лет лишения свободы, подозреваемого задержали.
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россия, тернейский район, происшествия
В Приморье один человек погиб в "пьяном" ДТП
10:39 19.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Приморье один человек погиб и трое пострадали в "пьяном" ДТП

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в аварии в Тернейском районе Приморья, водитель автомобиля, попавшего в ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает управление МВД РФ по региону.
Авария произошла в районе 78-го километра автодороги "Рудная Пристань – Терней". По информации полиции, предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля Toyota Chaser, двигаясь со стороны поселка Терней в направлении поселка Пластун, не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
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08:41
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"В результате автоаварии пострадали четыре человека: три пассажира и водитель автомашины. Один из пострадавших – 24-летний пассажир – скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда врачей. (У водителя) установлено состояние алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что водитель не имеет прав. Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Виновнику может грозить до 12 лет лишения свободы, подозреваемого задержали.
 
РоссияТернейский районПроисшествия
 
 
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