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Путин отметил роль ЕР в консолидации вокруг общенациональной повестки
Путин отметил роль ЕР в консолидации вокруг общенациональной повестки - РИА Новости, 19.06.2021
Путин отметил роль ЕР в консолидации вокруг общенациональной повестки
Президент РФ Владимир Путин заявил, что консолидация вокруг общенациональной повестки - это общая задача, партии "Единая Россия" здесь принадлежит ведущая роль. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:20
2021-06-19T14:20
2021-06-19T14:35
россия
здоровье - общество
владимир путин
единая россия
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что консолидация вокруг общенациональной повестки - это общая задача, партии "Единая Россия" здесь принадлежит ведущая роль.Выступая на пленарном заседании XX съезда "Единой России", он отметил, что стратегические цели и планы страны обозначены в указах, конкретизированы в послании Федеральному собранию."Отмечу, что в их реализации принимают участие все парламентские партии. Я не могу об этом не сказать, так оно и есть - все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества - и такая консолидация вокруг общенациональной повестки - наше важнейшее достояние", - сказал глава государства.Он также отметил, что именно партии "Единая Россия", как партии большинства, принадлежит здесь ключевая роль.
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россия, здоровье - общество, владимир путин, единая россия, политика
Путин отметил роль ЕР в консолидации вокруг общенациональной повестки
14:20 19.06.2021 (обновлено: 14:35 19.06.2021)
Путин отметил роль ЕР в консолидации вокруг общенациональной повестки
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что консолидация вокруг общенациональной повестки - это общая задача, партии "Единая Россия
" здесь принадлежит ведущая роль.
Выступая на пленарном заседании XX съезда "Единой России", он отметил, что стратегические цели и планы страны обозначены в указах, конкретизированы в послании Федеральному собранию.
"Отмечу, что в их реализации принимают участие все парламентские партии. Я не могу об этом не сказать, так оно и есть - все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества - и такая консолидация вокруг общенациональной повестки - наше важнейшее достояние", - сказал глава государства.
Он также отметил, что именно партии "Единая Россия", как партии большинства, принадлежит здесь ключевая роль.