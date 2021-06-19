https://ria.ru/20210619/povestka-1737688546.html

Путин отметил роль ЕР в консолидации вокруг общенациональной повестки

Путин отметил роль ЕР в консолидации вокруг общенациональной повестки - РИА Новости, 19.06.2021

Путин отметил роль ЕР в консолидации вокруг общенациональной повестки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что консолидация вокруг общенациональной повестки - это общая задача, партии "Единая Россия" здесь принадлежит ведущая роль. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:20

2021-06-19T14:20

2021-06-19T14:35

россия

здоровье - общество

владимир путин

единая россия

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что консолидация вокруг общенациональной повестки - это общая задача, партии "Единая Россия" здесь принадлежит ведущая роль.Выступая на пленарном заседании XX съезда "Единой России", он отметил, что стратегические цели и планы страны обозначены в указах, конкретизированы в послании Федеральному собранию."Отмечу, что в их реализации принимают участие все парламентские партии. Я не могу об этом не сказать, так оно и есть - все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества - и такая консолидация вокруг общенациональной повестки - наше важнейшее достояние", - сказал глава государства.Он также отметил, что именно партии "Единая Россия", как партии большинства, принадлежит здесь ключевая роль.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

россия

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россия, здоровье - общество, владимир путин, единая россия, политика