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Блинкен обсудил с главой МИД Польши "угрозу" от "Северного потока — 2"
Блинкен обсудил с главой МИД Польши "угрозу" от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.06.2021
Блинкен обсудил с главой МИД Польши "угрозу" от "Северного потока — 2"
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау "угрозу" от газопровода "Северный поток — 2", сообщил Госдепартамент в пятницу. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T01:14
2021-06-19T10:28
россия
allseas
вашингтон
северный поток — 2
энтони блинкен
балтийское море
евросоюз
мид польши
сша
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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау "угрозу" от газопровода "Северный поток — 2", сообщил Госдепартамент в пятницу.Под европейской энергобезопасностью США понимают в основном политику сокращения поставок углеводородов из России в Европу."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год, в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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россия, allseas, вашингтон, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, евросоюз, мид польши, сша, в мире
Блинкен обсудил с главой МИД Польши "угрозу" от "Северного потока — 2"
01:14 19.06.2021 (обновлено: 10:28 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Польши Збигневом Рау

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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау "угрозу" от газопровода "Северный поток — 2", сообщил Госдепартамент в пятницу.

"Госсекретарь обсудил наше сотрудничество с Польшей по борьбе с угрозой, которую представляет трубопровод "Северный поток — 2" для европейской энергетической безопасности", — говорится в сообщении.

Под европейской энергобезопасностью США понимают в основном политику сокращения поставок углеводородов из России в Европу.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год, в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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РоссияAllseasВашингтонСеверный поток — 2Энтони БлинкенБалтийское мореЕвросоюзМИД ПольшиСШАВ мире
 
 
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