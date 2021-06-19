https://ria.ru/20210619/potok-1737654397.html

Блинкен обсудил с главой МИД Польши "угрозу" от "Северного потока — 2"

Блинкен обсудил с главой МИД Польши "угрозу" от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.06.2021

Блинкен обсудил с главой МИД Польши "угрозу" от "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау "угрозу" от газопровода "Северный поток — 2", сообщил Госдепартамент в пятницу. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T01:14

2021-06-19T01:14

2021-06-19T10:28

россия

allseas

вашингтон

северный поток — 2

энтони блинкен

балтийское море

евросоюз

мид польши

сша

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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау "угрозу" от газопровода "Северный поток — 2", сообщил Госдепартамент в пятницу.Под европейской энергобезопасностью США понимают в основном политику сокращения поставок углеводородов из России в Европу."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год, в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210617/germaniya-1737445045.html

россия

вашингтон

балтийское море

сша

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