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В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета - РИА Новости, 19.06.2021
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета
Пять пострадавших при падении самолета в Кузбассе, госпитализированных в Ленинск-Кузнецкий центр охраны здоровья шахтеров, находятся в реанимации, они... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:35
2021-06-19T18:35
жесткая посадка самолета в кузбассе
сергей цивилев
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Пять пострадавших при падении самолета в Кузбассе, госпитализированных в Ленинск-Кузнецкий центр охраны здоровья шахтеров, находятся в реанимации, они прооперированы, сказал, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после посещения данного медицинского учреждения, соответствующее видео размещено в Telegram-канале главы региона."У нас в Ленинск-Кузнецком центре охраны здоровья шахтеров находятся 11 спортсменов, 5 из них находятся в реанимации, они все прооперированы, помощь оказывается в полном объеме, 6 человек находятся в обычных палатах, 2 человека от госпитализации отказались, и 2 человека находятся в Кемерово в третьей больнице", – сказал глава региона.Ранее сообщалось, что самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Четыре человека погибли.
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жесткая посадка самолета в кузбассе, сергей цивилев, кемеровская область, происшествия
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета
18:35 19.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Кемеровской области рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолета

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Пять пострадавших при падении самолета в Кузбассе, госпитализированных в Ленинск-Кузнецкий центр охраны здоровья шахтеров, находятся в реанимации, они прооперированы, сказал, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после посещения данного медицинского учреждения, соответствующее видео размещено в Telegram-канале главы региона.
"У нас в Ленинск-Кузнецком центре охраны здоровья шахтеров находятся 11 спортсменов, 5 из них находятся в реанимации, они все прооперированы, помощь оказывается в полном объеме, 6 человек находятся в обычных палатах, 2 человека от госпитализации отказались, и 2 человека находятся в Кемерово в третьей больнице", – сказал глава региона.
Ранее сообщалось, что самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Четыре человека погибли.
Крушение самолета с парашютистами в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек: два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
1 из 7

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек: два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
2 из 7

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
3 из 7

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

Сотрудник Следственного комитета России на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
4 из 7

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — легкой.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
5 из 7

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — легкой.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
6 из 7

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
7 из 7

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек: два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 7

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 7

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 7

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — легкой.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 7

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 7

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
Жесткая посадка самолета в КузбассеСергей ЦивилевКемеровская областьПроисшествия
 
 
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