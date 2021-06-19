https://ria.ru/20210619/pomosch-1737655793.html
В Москве назвали сроки действия новых правил оказания плановой помощи
В Москве назвали сроки действия новых правил оказания плановой помощи - РИА Новости, 19.06.2021
В Москве назвали сроки действия новых правил оказания плановой помощи
Срок действия временных правил оказания плановой помощи в больницах Москвы, согласно которым госпитализировать разрешено только привитых, составит около месяца, РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T02:13
2021-06-19T02:13
2021-06-19T09:09
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Срок действия временных правил оказания плановой помощи в больницах Москвы, согласно которым госпитализировать разрешено только привитых, составит около месяца, сообщает столичный департамент здравоохранения.При этом окончательные сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Накануне в Москве вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи — перед госпитализацией у пациентов будут проверять наличие прививки от коронавируса. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации. Больные с медицинскими противопоказаниями к вакцинации будут госпитализироваться в обычном порядкеПодчеркивается, что новый порядок введен, чтобы защитить пациентов от COVID-19.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество
В Москве назвали сроки действия новых правил оказания плановой помощи
02:13 19.06.2021 (обновлено: 09:09 19.06.2021)
Ограничения плановой госпитализации только привитых пациентов в Москве ввели на один месяц