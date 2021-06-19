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В Москве назвали сроки действия новых правил оказания плановой помощи
В Москве назвали сроки действия новых правил оказания плановой помощи - РИА Новости, 19.06.2021
В Москве назвали сроки действия новых правил оказания плановой помощи
Срок действия временных правил оказания плановой помощи в больницах Москвы, согласно которым госпитализировать разрешено только привитых, составит около месяца, РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T02:13
2021-06-19T09:09
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москва
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Срок действия временных правил оказания плановой помощи в больницах Москвы, согласно которым госпитализировать разрешено только привитых, составит около месяца, сообщает столичный департамент здравоохранения.При этом окончательные сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Накануне в Москве вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи — перед госпитализацией у пациентов будут проверять наличие прививки от коронавируса. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации. Больные с медицинскими противопоказаниями к вакцинации будут госпитализироваться в обычном порядкеПодчеркивается, что новый порядок введен, чтобы защитить пациентов от COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество
В Москве назвали сроки действия новых правил оказания плановой помощи
02:13 19.06.2021 (обновлено: 09:09 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Ограничения плановой госпитализации только привитых пациентов в Москве ввели на один месяц

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Срок действия временных правил оказания плановой помощи в больницах Москвы, согласно которым госпитализировать разрешено только привитых, составит около месяца, сообщает столичный департамент здравоохранения.
При этом окончательные сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.
Накануне в Москве вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи — перед госпитализацией у пациентов будут проверять наличие прививки от коронавируса. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации. Больные с медицинскими противопоказаниями к вакцинации будут госпитализироваться в обычном порядке
Подчеркивается, что новый порядок введен, чтобы защитить пациентов от COVID-19.
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