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В Москве назвали сроки действия новых правил оказания плановой помощи

В Москве назвали сроки действия новых правил оказания плановой помощи - РИА Новости, 19.06.2021

В Москве назвали сроки действия новых правил оказания плановой помощи

Срок действия временных правил оказания плановой помощи в больницах Москвы, согласно которым госпитализировать разрешено только привитых, составит около месяца, РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T02:13

2021-06-19T02:13

2021-06-19T09:09

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здоровье

москва

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Срок действия временных правил оказания плановой помощи в больницах Москвы, согласно которым госпитализировать разрешено только привитых, составит около месяца, сообщает столичный департамент здравоохранения.При этом окончательные сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Накануне в Москве вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи — перед госпитализацией у пациентов будут проверять наличие прививки от коронавируса. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации. Больные с медицинскими противопоказаниями к вакцинации будут госпитализироваться в обычном порядкеПодчеркивается, что новый порядок введен, чтобы защитить пациентов от COVID-19.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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