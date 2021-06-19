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В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом - РИА Новости, 19.06.2021
В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
Спасатели в Амурской области ищут четырех человек, пропавших без вести после аварии с автомобилем "Урал", который перевозил работающих вахтовым методом и... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:41
2021-06-19T08:41
2021-06-19T08:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
тындинский район
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн – РИА Новости. Спасатели в Амурской области ищут четырех человек, пропавших без вести после аварии с автомобилем "Урал", который перевозил работающих вахтовым методом и затонул, пытаясь преодолеть ручей в брод, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.Как сообщило в пятницу УМВД России по Амурской области, на седьмом километре автодороги Олекма-Хани при переезде в брод ручья опрокинулся вахтовый автомобиль, в котором находились восемь человек, четверо из них, в том числе водитель 1961 года рождения, пропали без вести.ГУ МЧС России по Амурской области уточняет, что возле поселка Олекма Тындинского района "затонули два автомобиля, самосвал КамАЗ и вахтовый автомобиль "Урал"."В автомобилях находилось девять человек. Четыре человека выбрались самостоятельно, еще одного спасли сотрудники пожарного поста, четыре человека считаются пропавшими без вести. …Поисками занимаются работники предприятия "Энергомост", где работали потерявшиеся, и местное население. К месту происшествия из Благовещенска выехали спасатели Амурского филиала ДВРПСО МЧС России и сотрудники ГИМС", - сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.Уточняется, что в поисках задействовано 18 человек и три единицы техники, в том числе плавсредство.СУ СК РФ по Амурской области в пятницу сообщило, что после происшествия с "вахтовкой" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
https://ria.ru/20210619/studentka-1737660274.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, тындинский район, происшествия
В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
Спасатели в Приамурье ищут четырех человек, пропавших без вести после ДТП с автомобилем "Урал"