https://ria.ru/20210619/pogoda-1737665411.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 19.06.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Суббота в Москве может стать самым жарким днём с начала лета, температура повысится до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:21

2021-06-19T09:21

2021-06-19T09:21

россия

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Суббота в Москве может стать самым жарким днём с начала лета, температура повысится до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер юго-западный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное."Сегодняшний день может стать самым жарким с начала лета", — добавил синоптик.

https://ria.ru/20210618/iyul-1737510034.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр "фобос", москва, общество