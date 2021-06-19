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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 19.06.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Суббота в Москве может стать самым жарким днём с начала лета, температура повысится до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T09:21
2021-06-19T09:21
россия
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Суббота в Москве может стать самым жарким днём с начала лета, температура повысится до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер юго-западный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное."Сегодняшний день может стать самым жарким с начала лета", — добавил синоптик.
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россия, центр "фобос", москва, общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:21 19.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Люди у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал о погоде в Москве в субботу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Суббота в Москве может стать самым жарким днём с начала лета, температура повысится до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион останется под влиянием антициклона, который сохранит малооблачную и сухую погоду и продолжит процессы повышения температурных показателей. Температура воздуха плюс 29-31, по области плюс 29-31", — сообщил Леус.
Ветер юго-западный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное.
"Сегодняшний день может стать самым жарким с начала лета", — добавил синоптик.
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РоссияЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
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