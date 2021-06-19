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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 19.06.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Суббота в Москве может стать самым жарким днём с начала лета, температура повысится до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T09:21
2021-06-19T09:21
2021-06-19T09:21
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Суббота в Москве может стать самым жарким днём с начала лета, температура повысится до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер юго-западный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное."Сегодняшний день может стать самым жарким с начала лета", — добавил синоптик.
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россия, центр "фобос", москва, общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал о погоде в Москве в субботу