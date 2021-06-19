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Водоснабжение в Ялте планируют наладить к вечеру

Водоснабжение в Ялте планируют наладить к вечеру - РИА Новости, 19.06.2021

Водоснабжение в Ялте планируют наладить к вечеру

Воду в дома ялтинцев, которую вынужденно отключили в пятницу из-за большой мутности, планируют подать к вечеру субботы, сообщил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T10:23

2021-06-19T10:23

2021-06-19T10:41

подтопления в крыму

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Воду в дома ялтинцев, которую вынужденно отключили в пятницу из-за большой мутности, планируют подать к вечеру субботы, сообщил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.Водоснабжение региона было приостановлено в пятницу после схода селевых потоков и большой мутности воды.На данный момент осуществляется подвоз воды с помощью водовозок.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.

ялта

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, ялта, происшествия