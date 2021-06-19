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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210619/peterburg-1737722401.html
Предприятия в Петербурге обязали вакцинировать 60% сотрудников
Предприятия в Петербурге обязали вакцинировать 60% сотрудников - РИА Новости, 19.06.2021
Предприятия в Петербурге обязали вакцинировать 60% сотрудников
Предприятиям и организациям Петербурга нужно будет вакцинировать 60% сотрудников, чтобы получить от городских властей QR-коды, которые подтверждают, что их... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T19:22
2021-06-19T19:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Предприятиям и организациям Петербурга нужно будет вакцинировать 60% сотрудников, чтобы получить от городских властей QR-коды, которые подтверждают, что их бизнес соответствует стандартам безопасной работы, следует из обновленного постановления правительства о противодействии распространению коронавируса.В Петербурге всем организациям и индивидуальным предпринимателям вне зависимости от видов деятельности необходимо принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие их деятельности требованиям этого стандарта. Наличие QR-кода обязательно для работы в условиях ограничений по COVID-19 во всех отраслях, включая общепит и сферу услуг."Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 22 июня 2021 года (необходимо) утвердить порядок получения организациями (индивидуальными предпринимателями) уникального QR-кода, подтверждающего проведение в отношении не менее 60% работников (от фактической численности работников) мероприятий по вакцинации от коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.С момента утверждения этого постановления 13 марта 2020 года в него регулярно вносятся изменения в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Петербурге. Обновленную версию документа в субботу подписал губернатор города Александр Беглов.Как сообщались, согласно этому постановлению, власти Петербурга предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий.
https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737658346.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество
Предприятия в Петербурге обязали вакцинировать 60% сотрудников
19:22 19.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц российский препарат "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский работник набирает в шприц российский препарат Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Предприятия в Петербурге обязали вакцинировать 60 процентов сотрудников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Предприятиям и организациям Петербурга нужно будет вакцинировать 60% сотрудников, чтобы получить от городских властей QR-коды, которые подтверждают, что их бизнес соответствует стандартам безопасной работы, следует из обновленного постановления правительства о противодействии распространению коронавируса.
В Петербурге всем организациям и индивидуальным предпринимателям вне зависимости от видов деятельности необходимо принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие их деятельности требованиям этого стандарта. Наличие QR-кода обязательно для работы в условиях ограничений по COVID-19 во всех отраслях, включая общепит и сферу услуг.
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"Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 22 июня 2021 года (необходимо) утвердить порядок получения организациями (индивидуальными предпринимателями) уникального QR-кода, подтверждающего проведение в отношении не менее 60% работников (от фактической численности работников) мероприятий по вакцинации от коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.
С момента утверждения этого постановления 13 марта 2020 года в него регулярно вносятся изменения в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Петербурге. Обновленную версию документа в субботу подписал губернатор города Александр Беглов.
Как сообщались, согласно этому постановлению, власти Петербурга предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий.
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