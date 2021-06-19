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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210619/parni-1737676071.html
В США призвали перестать относить Россию к лагерю "плохих парней"
В США призвали перестать относить Россию к лагерю "плохих парней" - РИА Новости, 19.06.2021
В США призвали перестать относить Россию к лагерю "плохих парней"
Демонизация России еще больше настроит Москву против Вашингтона и лишит всякого шанса наладить сотрудничество во взаимовыгодных областях. Такого мнения... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:43
2021-06-19T11:48
саммит путина и байдена
россия
нато
джо байден
владимир путин
сша
грузия
политика
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Демонизация России еще больше настроит Москву против Вашингтона и лишит всякого шанса наладить сотрудничество во взаимовыгодных областях. Такого мнения придерживается обозреватель портала 19FortyFive и старший научный сотрудник в аналитическом Фонде оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис.По мнению автора статьи, прошедший саммит лидеров России и США стал редким позитивным событием в отношениях двух стран, однако последуют ли за этим шагом другие улучшения, остается под вопросом. В ближайшей перспективе Москва и Вашингтон смогут решить ряд дискуссионных вопросов, тогда как некоторые из них так и останутся в подвешенном состоянии, отмечает эксперт.В частности, Россия продолжит рассматривать войска передового базирования НАТО как угрозу национальной безопасности, а Запад не изменит свою позицию по поводу присоединения Крыма. Кремль будет против вступления Украины и Грузии в альянс, а Соединенные Штаты не прекратят обвинять Россию в кибератаках на их инфраструктуру, заключил Дэвис. Вместе с тем он призывает Америку избавиться от естественной склонности относить Россию к лагерю "плохих парней", когда любой неприемлемый для США поступок делает из нее врага во всех сферах.Таким образом, он считает, что два государства могут выиграть от совместного сотрудничества, а выгоды от основанной на реализме внешней политике в отношениях с Москвой намного перевешивают риски, связанные с восприятием ее как врага.Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана
https://ria.ru/20210619/unizhenie-1737668646.html
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россия, нато, джо байден, владимир путин, сша, грузия, политика
В США призвали перестать относить Россию к лагерю "плохих парней"
11:43 19.06.2021 (обновлено: 11:48 19.06.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Аналитик Дэвис заявил, что демонизация России снижает шансы США на налаживание сотрудничества

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Демонизация России еще больше настроит Москву против Вашингтона и лишит всякого шанса наладить сотрудничество во взаимовыгодных областях. Такого мнения придерживается обозреватель портала 19FortyFive и старший научный сотрудник в аналитическом Фонде оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис.
По мнению автора статьи, прошедший саммит лидеров России и США стал редким позитивным событием в отношениях двух стран, однако последуют ли за этим шагом другие улучшения, остается под вопросом.
В ближайшей перспективе Москва и Вашингтон смогут решить ряд дискуссионных вопросов, тогда как некоторые из них так и останутся в подвешенном состоянии, отмечает эксперт.
В частности, Россия продолжит рассматривать войска передового базирования НАТО как угрозу национальной безопасности, а Запад не изменит свою позицию по поводу присоединения Крыма. Кремль будет против вступления Украины и Грузии в альянс, а Соединенные Штаты не прекратят обвинять Россию в кибератаках на их инфраструктуру, заключил Дэвис.
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Вместе с тем он призывает Америку избавиться от естественной склонности относить Россию к лагерю "плохих парней", когда любой неприемлемый для США поступок делает из нее врага во всех сферах.

"Это не увеличивает шансы на то, что Москва изменит свое поведение для удовлетворения наших желаний", — добавил эксперт.

Таким образом, он считает, что два государства могут выиграть от совместного сотрудничества, а выгоды от основанной на реализме внешней политике в отношениях с Москвой намного перевешивают риски, связанные с восприятием ее как врага.
Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана
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