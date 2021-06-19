https://ria.ru/20210619/parni-1737676071.html

В США призвали перестать относить Россию к лагерю "плохих парней"

В США призвали перестать относить Россию к лагерю "плохих парней" - РИА Новости, 19.06.2021

В США призвали перестать относить Россию к лагерю "плохих парней"

Демонизация России еще больше настроит Москву против Вашингтона и лишит всякого шанса наладить сотрудничество во взаимовыгодных областях. Такого мнения... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T11:43

2021-06-19T11:43

2021-06-19T11:48

саммит путина и байдена

россия

нато

джо байден

владимир путин

сша

грузия

политика

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Демонизация России еще больше настроит Москву против Вашингтона и лишит всякого шанса наладить сотрудничество во взаимовыгодных областях. Такого мнения придерживается обозреватель портала 19FortyFive и старший научный сотрудник в аналитическом Фонде оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис.По мнению автора статьи, прошедший саммит лидеров России и США стал редким позитивным событием в отношениях двух стран, однако последуют ли за этим шагом другие улучшения, остается под вопросом. В ближайшей перспективе Москва и Вашингтон смогут решить ряд дискуссионных вопросов, тогда как некоторые из них так и останутся в подвешенном состоянии, отмечает эксперт.В частности, Россия продолжит рассматривать войска передового базирования НАТО как угрозу национальной безопасности, а Запад не изменит свою позицию по поводу присоединения Крыма. Кремль будет против вступления Украины и Грузии в альянс, а Соединенные Штаты не прекратят обвинять Россию в кибератаках на их инфраструктуру, заключил Дэвис. Вместе с тем он призывает Америку избавиться от естественной склонности относить Россию к лагерю "плохих парней", когда любой неприемлемый для США поступок делает из нее врага во всех сферах.Таким образом, он считает, что два государства могут выиграть от совместного сотрудничества, а выгоды от основанной на реализме внешней политике в отношениях с Москвой намного перевешивают риски, связанные с восприятием ее как врага.Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана

https://ria.ru/20210619/unizhenie-1737668646.html

https://ria.ru/20210617/bayden-1737412255.html

россия

сша

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, джо байден, владимир путин, сша, грузия, политика