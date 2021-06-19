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Осколок породы пробил крышу дома в Приморье после взрывных работ
Осколок породы пробил крышу дома в Приморье после взрывных работ - РИА Новости, 19.06.2021
Осколок породы пробил крышу дома в Приморье после взрывных работ
Осколок породы после взрывных работ на карьере пробил крышу одного из жилых домов в приморском Артеме, жильцы не пострадали, по факту случившегося проводится... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T23:33
2021-06-19T23:33
2021-06-19T23:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
артем
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Осколок породы после взрывных работ на карьере пробил крышу одного из жилых домов в приморском Артеме, жильцы не пострадали, по факту случившегося проводится проверка, сообщает краевая прокуратура."По поручению прокурора края прокуратура города Артема проводит проверку по факту законности проведения буровзрывных работ на карьере "Олений" в районе улицы Береговая в городе Артеме... Установлено, что накануне на карьере производились буровзрывные работы. В результате взрыва осколок породы попал в крышу одного из домов по улице Береговая, пробив ее", - говорится в сообщении.Материалы проверки будут переданы в СК, который оценит, насколько работы отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья людей и соответствовали лицензии на деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. В надзорном ведомстве уточняют, что по результатам проверки "будет принят комплекс мер прокурорского реагирования".
https://ria.ru/20210111/raketa-1592505558.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), артем, приморский край, происшествия
Осколок породы пробил крышу дома в Приморье после взрывных работ
Осколок породы пробил крышу дома в Приморье после взрывных работ