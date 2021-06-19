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Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний - РИА Новости, 19.06.2021
Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
Депутаты "Единой России" в случае, если им не удалось выполнить какие-то предвыборные обещания, должны честно об этом сказать и объяснить почему, заявил... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:28
2021-06-19T16:28
2021-06-19T16:29
россия
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты "Единой России" в случае, если им не удалось выполнить какие-то предвыборные обещания, должны честно об этом сказать и объяснить почему, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаю правильным, что "Единая Россия" начинает избирательную кампанию с обстоятельного отчета о своей работе. Избиратели должны и имеют право знать что делали, что сделали их представители во власти. А если что-то планировали и что-то не получилось, то нужно сказать прямо, откровенно и честно: да, ставили такие-то и такие-то задачи, то-то и то-то сделать не удалось и сказать почему", - заявил Путин на съезде "Единой России" в субботу.Он отметил, что откровенный диалог с гражданами приведет к повышению доверия к представителям в высшим эшелонам власти.
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россия, единая россия, владимир путин, политика
Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:28 19.06.2021 (обновлено: 16:29 19.06.2021)
Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний