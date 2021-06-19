https://ria.ru/20210619/nlo-1737382371.html

Режиссер "Звездных войн" создаст документальный сериал про НЛО, пишут СМИ

Режиссер "Звездных войн" создаст документальный сериал про НЛО, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2021

Режиссер "Звездных войн" создаст документальный сериал про НЛО, пишут СМИ

Американский режиссер и продюсер Джеффри Джейкоб Абрамс, снявший "Звездные войны: Пробуждение Силы" (2015), создаст для Showtime документальный сериал про... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T04:32

2021-06-19T04:32

2021-06-19T04:32

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американский режиссер и продюсер Джеффри Джейкоб Абрамс, снявший "Звездные войны: Пробуждение Силы" (2015), создаст для Showtime документальный сериал про внеземные явления, сообщает Deadline. По информации издания, Абрамс станет исполнительным продюсером проекта под названием "НЛО", состоящего из четырех серий. Вместе с ним также будут работать Глен Зиппер, Шон М. Стьюарт, Бен Стефенсон, Марк Монро и другие.В сериале расскажут о феномене появления таинственных объектов в небе. Также в ленте создатели порассуждают о том, скрывают ли правду об этих аномалиях американское правительство, корпорации и военные для продвижения своих собственных интересов. В итоге авторы сериала обещают ответить зрителям на самые загадочные вопросы по этой теме: почему мы верим во внеземные цивилизации, и что скрывается за этой многолетней тайной?Премьера "НЛО" запланирована на 8 августа на Showtime.

https://ria.ru/20210331/kino-1603497502.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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