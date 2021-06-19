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Рекорд цены на нефть: что будет дальше с черным золотом

Рекорд цены на нефть: что будет дальше с черным золотом - РИА Новости, 19.06.2021

Рекорд цены на нефть: что будет дальше с черным золотом

РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:00

2021-06-19T08:00

2021-06-19T08:05

марк гойхман

артем деев

россия

цены на нефть

мэа

teletrade

министерство финансов рф (минфин россии)

джо байден

европа

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Нефть Brent, поднявшись выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019-го, немного просела. Котировки росли в ожидании личной встречи Владимира Путина и Джо Байдена, подорожание продолжилось и после саммита в Женеве, теперь — незначительный спад. И все же цены высокие. Сказывается политика, а также то, что страны — участницы ОПЕК+ дисциплинированно ограничивают добычу. Как долго это продлится, выяснило РИА Новости.На выростЧерное золото пошло в гору, когда мир узнал, что Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться. Обычно такие саммиты благоприятно сказываются на рынке. Бизнес воспринимает это как признак улучшения отношений, рассчитывает на восстановление экономического сотрудничества между странами.Но прежде всего нефть дорожала из-за сделки ОПЕК+, которую строго соблюдают. Производство наращивают очень медленно. В мае — на 320 тысяч баррелей в сутки, до 40,4 миллиона. Участники картеля выполнили соглашение на 124 процента. Остальные — на 94. В результате спрос опережает предложение. Разницу покрывают запасами, накопленными в первой половине 2020-го. Рынок остается в состоянии искусственного дефицита, отмечает Антон Гринштейн, эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton.На прошлой неделе оборот составил около миллиона баррелей в день. Сейчас увеличили до 1,6-1,8 миллиона. "Благодаря ускорению мировой экономики котировки пробили психологическую отметку в 73 доллара за Brent", — указывает собеседник РИА Новости. Таким образом, цена превысила докризисный уровень. Потребление топлива, хотя еще и не достигло прежних показателей, быстро восстанавливается. В разгаре сельскохозяйственный сезон, период покупки автомобилей, участились авиаперелеты. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021-м глобальный спрос достигнет 96,4 миллиона баррелей в сутки, что на 5,4 миллиона больше, чем в 2020-м. К доковидным показателям рынок вернется в следующем году. Ожидают рост на 3,1 миллиона баррелей в сутки — до 99 с половиной миллионов. Кроме того, во вторник Американский институт нефти зафиксировал серьезное сокращение запасов сырья в США — на 8,5 миллиона баррелей за неделю. Это также свидетельствует о восстановлении потребления, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.По данным МЭА, запасы в развитых странах впервые с начала кризиса весной прошлого года опустились ниже среднего уровня за пять лет. В июле 2020-го был исторический максимум — 3,22 миллиарда баррелей. С тех пор — сокращение по миллиону в сутки. Спрос растет. Но предложение по-прежнему ограничено соглашением ОПЕК+.Поэтому участникам сделки, похоже, придется увеличить добычу. "В этом есть смысл. Иначе ситуацией воспользуются другие производители, ​прежде всего США. Возможна коррекция из-за "перегретости" рынка. В общем, диапазон от 70 до 77 долларов за баррель Brent наиболее вероятен в ближайшие месяцы", — делает вывод Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. Очередное заседание ОПЕК+, которое может повлиять на рынок, намечено на 1 июля. Иран путает карты ОПЕКПо прогнозу крупнейших сырьевых трейдеров, до конца 2021-го нефтяные котировки останутся в диапазоне 70-80 долларов. Такую оценку дали на FT Commodities Global Summit. Не исключено и подорожание до сотни. С апреля по июнь рынок вырос более чем на 20 процентов. Игроки ожидают особенно ускоренного восстановления спроса на топливо во втором полугодии.К тому же переговоры по иранской ядерной сделке — еще один существенный фактор — явно не завершатся до президентских выборов в Исламской республике, запланированных на 18 июня. Есть вероятность, что новая власть займет другую позицию. А это, в свою очередь, еще больше отсрочит достижение соглашения. Ожидается, что Иран увеличит поставки с 2,4 миллиона баррелей в сутки до 2,6 в третьем квартале и до трех в четвертом. Однако из-за затянувшихся переговоров все это под вопросом.Если Тегеран не восстановит экспорт в краткосрочной перспективе, ОПЕК+ нарастит добычу, чтобы удовлетворить спрос. Между тем цены по-прежнему сдерживает пандемия. Инвесторы обеспокоены эпидемиологической ситуацией в Европе — как бы не повторился прошлый год, когда локдаун обрушил котировки. Дорожающая нефть опять спасает бюджетКонъюнктура рынка благоприятна для российской казны. "Увеличиваются доходы от экспорта и для нефтяников, и для бюджета. При курсе 72 за доллар цена барреля в национальной валюте превышает 5300 рублей. А несколько лет назад было порядка 3500", — указывает Марк Гойхман.По предварительным данным Минфина, в январе-мае федеральный бюджет исполнили с профицитом 312,07 миллиарда рублей. Достичь этого удалось за счет превышения фактических нефтегазовых доходов над плановыми на 28,4 процента в годовом выражении.​Если нефть продолжит дорожать, а спрос — расти, вместо ожидаемого дефицита в 2,7 триллиона финансовый год закроют с профицитом более 500 миллиардов рублей.Впрочем, надеяться только на черное золото не стоит. Безусловно, альтернативные источники в ближайшее время не вытеснят традиционные нефть и газ, но новые технологии бурно развиваются, и к середине века энергетическая отрасль может существенно измениться.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк гойхман, артем деев, россия, цены на нефть, мэа, teletrade, министерство финансов рф (минфин россии), джо байден, европа, сша, экономика