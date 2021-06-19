https://ria.ru/20210619/navodneniya-1737678973.html
В Румынии из-за наводнений погибли два человека
В Румынии из-за наводнений погибли два человека - РИА Новости, 19.06.2021
В Румынии из-за наводнений погибли два человека
Сильные ливни в Румынии привели к подтоплениям в 50 населенных пунктах, из-за наводнений погибли два человека, более 5 000 человек остались без электроэнергии,... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T12:17
2021-06-19T12:17
2021-06-19T12:17
румыния
бухарест
происшествия
в мире
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КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. Сильные ливни в Румынии привели к подтоплениям в 50 населенных пунктах, из-за наводнений погибли два человека, более 5 000 человек остались без электроэнергии, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям страны (ГИЧС)"В течение вчерашнего дня (пятница – ред.) и на протяжении ночи из-за сильных ливней были зарегистрированы подтопления в 49 населенных пунктах из 18 уездов и в столице Бухаресте, где пришлось выкачивать воду из 10 домов, 116 дворов, 15 подвалов, а также с 22 улиц, упали 15 деревьев, пострадали 7 машин. К сожалению, два человека погибли", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ГИЧС Румынии в Facebook.Кроме того, временно прекращено движение транспорта на трех национальных и одной уездной дороге. В семи населенных пунктах трех уездов была повреждена электросеть, 5 019 потребителей остались без электроэнергии.
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румыния, бухарест, происшествия, в мире
В Румынии из-за наводнений погибли два человека
Два человека погибли из-за наводнений в Румынии