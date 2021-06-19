https://ria.ru/20210619/nasa-1737656309.html

НАСА может забронировать еще одно место на "Союзе" для полета на МКС

НАСА может забронировать еще одно место на "Союзе" для полета на МКС - РИА Новости, 19.06.2021

НАСА может забронировать еще одно место на "Союзе" для полета на МКС

НАСА может забронировать еще одно место на российском корабле "Союз" для полёта астронавта на Международную космическую станцию (МКС), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T03:05

2021-06-19T03:05

2021-06-19T03:05

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международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. НАСА может забронировать еще одно место на российском корабле "Союз" для полёта астронавта на Международную космическую станцию (МКС), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По его словам, при необходимости такой полет может состояться весной следующего года.В полет может отправиться американский астронавт Лорел О'Хара, которая, согласно информации подмосковного Центра подготовки космонавтов, проходит в России тренировки по действиям в случае посадки корабля "Союз" на водную поверхность.В марте стало известно о покупке американской компанией Axiom Space у "Роскосмоса" места для астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле "Союз МС-18", который улетел на МКС в апреле. Тогда НАСА отметило, что в обмен предоставит Axiom Space место на американском корабле в 2023 году.В свою очередь, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил покупку места на "Союзе" для Ванде Хая тем, что полеты новых американских пилотируемых кораблей пока нестабильны.По ранее озвученным НАСА данным, с 2006 года США приобрели у России 72 места на кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов.

https://ria.ru/20210615/nasa-1737099538.html

https://ria.ru/20210618/kosmonavty-1737503688.html

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2021

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россия, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша, в мире