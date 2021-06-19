https://ria.ru/20210619/multserial-1737590540.html

Стала известна дата выхода мультсериала о друге Губки Боба

Стала известна дата выхода мультсериала о друге Губки Боба - РИА Новости, 19.06.2021

Стала известна дата выхода мультсериала о друге Губки Боба

Канал Nickelodeon выпустил трейлер своего предстоящего анимационного сериала "The Patrick Star show", а также раскрыл дату его выхода. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T07:30

2021-06-19T07:30

2021-06-19T07:30

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Канал Nickelodeon выпустил трейлер своего предстоящего анимационного сериала "The Patrick Star show", а также раскрыл дату его выхода. Спин-офф мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" выйдет на Nickelodeon 9 июля. Новые эпизоды будут выходить по пятницам.Сериал посвящен лучшему другу Боба — морской звезде по имени Патрик, который каким-то образом создает собственное телешоу вместе с кальмаром по имени Сквидвард. В сериале также впервые покажут его семью: маму, папу, младшую сестру и дедушку. Несмотря на то, что шоу сфокусировано на Патрике, ожидается, что в нем появятся знакомые персонажи из ""Губки Боба Квадратные Штаны". Ранее было подтверждено, что актеры дубляжа из оригинального шоу примут участие и в этом проекте. Например, Том Кенни (Боб), Роджер Бампасс (Сквидвард), Кэролин Лоуренс (белка Сэнди) и другие. Это второй анимационный спин-офф после "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба", премьера которого состоялась в марте этого года на видеосервисе Paramount+ (в России шоу стартует в июне).

https://ria.ru/20210618/chipanddale-1737463597.html

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