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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210619/multserial-1737590540.html
Стала известна дата выхода мультсериала о друге Губки Боба
Стала известна дата выхода мультсериала о друге Губки Боба - РИА Новости, 19.06.2021
Стала известна дата выхода мультсериала о друге Губки Боба
Канал Nickelodeon выпустил трейлер своего предстоящего анимационного сериала "The Patrick Star show", а также раскрыл дату его выхода. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T07:30
2021-06-19T07:30
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Канал Nickelodeon выпустил трейлер своего предстоящего анимационного сериала "The Patrick Star show", а также раскрыл дату его выхода. Спин-офф мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" выйдет на Nickelodeon 9 июля. Новые эпизоды будут выходить по пятницам.Сериал посвящен лучшему другу Боба — морской звезде по имени Патрик, который каким-то образом создает собственное телешоу вместе с кальмаром по имени Сквидвард. В сериале также впервые покажут его семью: маму, папу, младшую сестру и дедушку. Несмотря на то, что шоу сфокусировано на Патрике, ожидается, что в нем появятся знакомые персонажи из ""Губки Боба Квадратные Штаны". Ранее было подтверждено, что актеры дубляжа из оригинального шоу примут участие и в этом проекте. Например, Том Кенни (Боб), Роджер Бампасс (Сквидвард), Кэролин Лоуренс (белка Сэнди) и другие. Это второй анимационный спин-офф после "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба", премьера которого состоялась в марте этого года на видеосервисе Paramount+ (в России шоу стартует в июне).
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кино и сериалы, новости культуры

Стала известна дата выхода мультсериала о друге Губки Боба

07:30 19.06.2021
 
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Канал Nickelodeon выпустил трейлер своего предстоящего анимационного сериала "The Patrick Star show", а также раскрыл дату его выхода.
Спин-офф мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" выйдет на Nickelodeon 9 июля. Новые эпизоды будут выходить по пятницам.
Сериал посвящен лучшему другу Боба — морской звезде по имени Патрик, который каким-то образом создает собственное телешоу вместе с кальмаром по имени Сквидвард. В сериале также впервые покажут его семью: маму, папу, младшую сестру и дедушку.
Несмотря на то, что шоу сфокусировано на Патрике, ожидается, что в нем появятся знакомые персонажи из ""Губки Боба Квадратные Штаны". Ранее было подтверждено, что актеры дубляжа из оригинального шоу примут участие и в этом проекте. Например, Том Кенни (Боб), Роджер Бампасс (Сквидвард), Кэролин Лоуренс (белка Сэнди) и другие.
Это второй анимационный спин-офф после "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба", премьера которого состоялась в марте этого года на видеосервисе Paramount+ (в России шоу стартует в июне).
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