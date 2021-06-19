https://ria.ru/20210619/moskva-1737666646.html

В Москве откроются обсерваторы для пациентов с легким течением COVID-19

В Москве откроются обсерваторы для пациентов с легким течением COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021

В Москве откроются обсерваторы для пациентов с легким течением COVID-19

Ещё два обсерватора откроются в Москве 20 и 25 июня для пациентов с легким течением COVID-19, которые по разным причинам не могут самоизолироваться дома,... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:32

2021-06-19T09:32

2021-06-19T09:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ещё два обсерватора откроются в Москве 20 и 25 июня для пациентов с легким течением COVID-19, которые по разным причинам не могут самоизолироваться дома, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."В Москве на фоне осложнения эпидемиологической обстановки снова растет потребность в обсервационных центрах. У нас продолжали работать два обсерватора на базе филиала Московского городского центра реабилитации в Крылатских холмах и санатория имени Артема Сергеева. Мы уже открыли еще одно обсервационное пространство — на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра. Еще два учреждения возвращаются к работе 20 и 25 июня", - сообщила Ракова, слова которой приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.По ее словам, таким образом, в городе будут работать пять обсерваторов. В них смогут разместиться около 600 взрослых и почти 50 детей. Каждому гостю будет обеспечено должное внимание. За все время работы обсерваторы приняли уже около 13 тысяч человек."Их открытие позволит замедлить широкое распространение вируса и помочь взрослым и детям переболеть в комфортных условиях под наблюдением специалистов", - отметила заммэра.С 20 июня свою работу возобновит обсерватор в реабилитационном центре для инвалидов "Царицыно", в нем смогут проходить лечение взрослые и дети. 25 июня откроется еще один обсерватор — в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и вооруженных сил на Олимпийском проспекте. Они будут работать только для взрослых. С 17 июня функционирует обсервационное пространство на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра для взрослых и детей.

https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737658346.html

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