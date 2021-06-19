Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/moshennik-1737655937.html
Прикинувшийся инвалидом приморец получил более полумиллиона рублей
Прикинувшийся инвалидом приморец получил более полумиллиона рублей - РИА Новости, 19.06.2021
Прикинувшийся инвалидом приморец получил более полумиллиона рублей
Житель Приморья подозревается в незаконном оформлении инвалидности и получении свыше 618,5 тысячи рублей выплат, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T02:22
2021-06-19T11:03
россия
мошенничество
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149835/41/1498354112_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_fd49b665cf2bb9950161b5d286ed149b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Житель Приморья подозревается в незаконном оформлении инвалидности и получении свыше 618,5 тысячи рублей выплат, сообщает СУСК России по региону.По версии следствия, в июне 2015 года подозреваемый незаконно оформил себе инвалидность III группы, предоставив документы о назначении ему страховой пенсии по инвалидности в отделение Пенсионного фонда России. В ведомстве уточняют, что знакомый фигуранта помог ему оформить медицинские документы за денежное вознаграждение. По уже отработанной преступной схеме подозреваемый ежегодно незаконно предоставлял документы, а пенсией распоряжался по своему усмотрению, добавили в СУСК."Таким образом, с июня 2015 года по август 2020-го подозреваемому были перечислены денежные средства в сумме свыше 618,5 тысячи рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. &lt;...&gt; Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины", — говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что дело возбуждено по части 3 статьи 159.2 УК России ("Мошенничество при получении выплат").
https://ria.ru/20180125/1513282335.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149835/41/1498354112_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_211bd9782c95e663903358bf389555a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мошенничество, владивосток, приморский край, происшествия
Прикинувшийся инвалидом приморец получил более полумиллиона рублей
02:22 19.06.2021 (обновлено: 11:03 19.06.2021)
 
© Fotolia / Magdal3naИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Fotolia / Magdal3na

Житель Приморья прикинулся инвалидом и получил более 600 тысяч рублей выплат

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Житель Приморья подозревается в незаконном оформлении инвалидности и получении свыше 618,5 тысячи рублей выплат, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, в июне 2015 года подозреваемый незаконно оформил себе инвалидность III группы, предоставив документы о назначении ему страховой пенсии по инвалидности в отделение Пенсионного фонда России. В ведомстве уточняют, что знакомый фигуранта помог ему оформить медицинские документы за денежное вознаграждение. По уже отработанной преступной схеме подозреваемый ежегодно незаконно предоставлял документы, а пенсией распоряжался по своему усмотрению, добавили в СУСК.
"Таким образом, с июня 2015 года по август 2020-го подозреваемому были перечислены денежные средства в сумме свыше 618,5 тысячи рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. <...> Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что дело возбуждено по части 3 статьи 159.2 УК России ("Мошенничество при получении выплат").
Автомобиль полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.01.2018
25 января 2018, 09:52
Сибиряк притворился немым, чтобы получить миллионную компенсацию
 
РоссияМошенничествоВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Минниханов возглавил региональную группу ЕР по Татарстану
17:03Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
17:01Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
17:01Кадыров возглавил региональную группу ЕР по Чечне
16:59Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
16:17Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
Лента новостейМолния