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Прикинувшийся инвалидом приморец получил более полумиллиона рублей
Прикинувшийся инвалидом приморец получил более полумиллиона рублей - РИА Новости, 19.06.2021
Прикинувшийся инвалидом приморец получил более полумиллиона рублей
Житель Приморья подозревается в незаконном оформлении инвалидности и получении свыше 618,5 тысячи рублей выплат, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T02:22
2021-06-19T02:22
2021-06-19T11:03
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мошенничество
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Житель Приморья подозревается в незаконном оформлении инвалидности и получении свыше 618,5 тысячи рублей выплат, сообщает СУСК России по региону.По версии следствия, в июне 2015 года подозреваемый незаконно оформил себе инвалидность III группы, предоставив документы о назначении ему страховой пенсии по инвалидности в отделение Пенсионного фонда России. В ведомстве уточняют, что знакомый фигуранта помог ему оформить медицинские документы за денежное вознаграждение. По уже отработанной преступной схеме подозреваемый ежегодно незаконно предоставлял документы, а пенсией распоряжался по своему усмотрению, добавили в СУСК."Таким образом, с июня 2015 года по август 2020-го подозреваемому были перечислены денежные средства в сумме свыше 618,5 тысячи рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. <...> Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины", — говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что дело возбуждено по части 3 статьи 159.2 УК России ("Мошенничество при получении выплат").
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россия, мошенничество, владивосток, приморский край, происшествия
Прикинувшийся инвалидом приморец получил более полумиллиона рублей
02:22 19.06.2021 (обновлено: 11:03 19.06.2021)
Житель Приморья прикинулся инвалидом и получил более 600 тысяч рублей выплат
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Житель Приморья подозревается в незаконном оформлении инвалидности и получении свыше 618,5 тысячи рублей выплат, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, в июне 2015 года подозреваемый незаконно оформил себе инвалидность III группы, предоставив документы о назначении ему страховой пенсии по инвалидности в отделение Пенсионного фонда России. В ведомстве уточняют, что знакомый фигуранта помог ему оформить медицинские документы за денежное вознаграждение. По уже отработанной преступной схеме подозреваемый ежегодно незаконно предоставлял документы, а пенсией распоряжался по своему усмотрению, добавили в СУСК.
"Таким образом, с июня 2015 года по август 2020-го подозреваемому были перечислены денежные средства в сумме свыше 618,5 тысячи рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. <...> Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Приморскому краю
возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что дело возбуждено по части 3 статьи 159.2 УК России ("Мошенничество при получении выплат").