https://ria.ru/20210619/molodezh-1737694993.html

В России запустят программу поддержки молодежной занятости

В России запустят программу поддержки молодежной занятости - РИА Новости, 19.06.2021

В России запустят программу поддержки молодежной занятости

Программу поддержки молодежной занятости запустят в РФ в ближайшее время, она будет действовать на постоянной основе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:03

2021-06-19T15:03

2021-06-19T15:03

россия

единая россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Программу поддержки молодежной занятости запустят в РФ в ближайшее время, она будет действовать на постоянной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.Он попросил членов партии включиться в реализацию этой программы сразу же, на её старте, учитывать специфику регионов и то, что запросы молодых людей могут быть разными. Путин призвал партию слушать, слышать, подхватывать инициативу молодежи, направлять ее активность туда, где она нужна и востребована страной.По мнению Путина, в современном мире лидерство политической силы в огромной степени зависит от того, насколько её программа, её дела привлекательны, интересны, полезны для молодежи, созвучны её устремлениям."Но, кончено, нужно и формировать их интересы, формировать их образ мысли, от этого тоже зависит, как будет выстраиваться страна дальше. И в этом тоже велика роль таких крупных политических объединений, как "Единая Россия", - резюмировал президент.

https://ria.ru/20210617/trudoustroystvo-1737470973.html

россия

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2021

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россия, единая россия, владимир путин, общество