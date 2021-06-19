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В России запустят программу поддержки молодежной занятости
В России запустят программу поддержки молодежной занятости - РИА Новости, 19.06.2021
В России запустят программу поддержки молодежной занятости
Программу поддержки молодежной занятости запустят в РФ в ближайшее время, она будет действовать на постоянной основе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:03
2021-06-19T15:03
россия
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Программу поддержки молодежной занятости запустят в РФ в ближайшее время, она будет действовать на постоянной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.Он попросил членов партии включиться в реализацию этой программы сразу же, на её старте, учитывать специфику регионов и то, что запросы молодых людей могут быть разными. Путин призвал партию слушать, слышать, подхватывать инициативу молодежи, направлять ее активность туда, где она нужна и востребована страной.По мнению Путина, в современном мире лидерство политической силы в огромной степени зависит от того, насколько её программа, её дела привлекательны, интересны, полезны для молодежи, созвучны её устремлениям."Но, кончено, нужно и формировать их интересы, формировать их образ мысли, от этого тоже зависит, как будет выстраиваться страна дальше. И в этом тоже велика роль таких крупных политических объединений, как "Единая Россия", - резюмировал президент.
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россия, единая россия, владимир путин, общество
В России запустят программу поддержки молодежной занятости
15:03 19.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / POOL
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В России запустят программу поддержки молодежной занятости

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Программу поддержки молодежной занятости запустят в РФ в ближайшее время, она будет действовать на постоянной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особое внимание надо уделить молодежи. Мы знаем расклад рынка труда, и понимаете, почему я сейчас об этом говорю. Именно молодежи нужно уделить особое внимание, условиям для реализации их способностей, замыслы молодых людей... В ближайшее время будет запущена постоянно действующая программа поддержки молодежной занятости", - заявил Путин на съезде "Единой России".

Он попросил членов партии включиться в реализацию этой программы сразу же, на её старте, учитывать специфику регионов и то, что запросы молодых людей могут быть разными. Путин призвал партию слушать, слышать, подхватывать инициативу молодежи, направлять ее активность туда, где она нужна и востребована страной.
По мнению Путина, в современном мире лидерство политической силы в огромной степени зависит от того, насколько её программа, её дела привлекательны, интересны, полезны для молодежи, созвучны её устремлениям.
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"Но, кончено, нужно и формировать их интересы, формировать их образ мысли, от этого тоже зависит, как будет выстраиваться страна дальше. И в этом тоже велика роль таких крупных политических объединений, как "Единая Россия", - резюмировал президент.
 
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