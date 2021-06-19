https://ria.ru/20210619/merkel-1737678571.html

Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, заявила Меркель

Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, заявила Меркель - РИА Новости, 19.06.2021

Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, заявила Меркель

Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь, заявила канцлер ФРГ Ангела... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T12:05

2021-06-19T12:05

2021-06-19T12:05

россия

ангела меркель

белоруссия

оон

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1737002543_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b6fee5e6f3e6ffb66cc0cf41e02e518.jpg

БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеообращении, посвященном 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны."Мы по-прежнему нуждаемся в диалоге с Россией. Наши страны тесно связаны исторически, межобщественно и экономически друг с другом", - сказала канцлер, добавив, что Германия и Россия связаны и международным сотрудничеством."Пандемия (коронавируса) вновь показала нам это, и это относится и к борьбе с глобальным потеплением, которая касается нас всех, Россия играет в этом важную роль",- отметила она.Меркель добавила, что в Германии "испытывают боль" в связи с тем, как совсем недавно в России, а также и в Белоруссии участие гражданского общества ограничивается, делается невозможным". По ее словам, преследование мирных демонстрантов и представителей оппозиции "значительно осложняют наши отношения", сказала она. Германия и ЕС "не могут принять" ситуацию вокруг "украинского Крыма" и значительную поддержку Россией в Донбассе, добавила Меркель.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210618/germaniya-1737565142.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/kravchuk-1737494359.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/kiev-1737564073.html

россия

белоруссия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ангела меркель, белоруссия, оон, киев, в мире