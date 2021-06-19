Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, заявила Меркель
Канцлер ФРГ Меркель заявила, что Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеообращении, посвященном 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны.
"Мы по-прежнему нуждаемся в диалоге с Россией. Наши страны тесно связаны исторически, межобщественно и экономически друг с другом", - сказала канцлер, добавив, что Германия и Россия связаны и международным сотрудничеством.
"Пандемия (коронавируса) вновь показала нам это, и это относится и к борьбе с глобальным потеплением, которая касается нас всех, Россия играет в этом важную роль",- отметила она.
Меркель добавила, что в Германии "испытывают боль" в связи с тем, как совсем недавно в России, а также и в Белоруссии участие гражданского общества ограничивается, делается невозможным". По ее словам, преследование мирных демонстрантов и представителей оппозиции "значительно осложняют наши отношения", сказала она. Германия и ЕС "не могут принять" ситуацию вокруг "украинского Крыма" и значительную поддержку Россией в Донбассе, добавила Меркель.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.