https://ria.ru/20210619/medvedev-1737699979.html

Медведев заявил о готовности "Единой России" к борьбе на выборах

Медведев заявил о готовности "Единой России" к борьбе на выборах - РИА Новости, 19.06.2021

Медведев заявил о готовности "Единой России" к борьбе на выборах

Борьба на предстоящих выборах будет непростой, но "Единая Россия" к этому готова, выигрыш должен пройти уверенно и честно, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:34

2021-06-19T15:34

2021-06-19T15:40

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Борьба на предстоящих выборах будет непростой, но "Единая Россия" к этому готова, выигрыш должен пройти уверенно и честно, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.Дмитрий Медведев добавил, что озвученная президентом РФ Владимиром Путиным "пятерка" лидеров избирательного списка партии - это их совместная инициатива.Ранее Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что в "пятерку" лидеров партии в избирательном списке должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева."Эти кандидатуры — это наше совместное с Владимиром Владимировичем Путиным предложение", — рассказал Медведев на съезде "Единой России".Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК

https://ria.ru/20210619/er-1737688268.html

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дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика