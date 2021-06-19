Медведев заявил о готовности "Единой России" к борьбе на выборах
15:34 19.06.2021 (обновлено: 15:40 19.06.2021)
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с руководством "Единой России"
Медведев заявил о готовности "Единой России" к борьбе на выборах
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Борьба на предстоящих выборах будет непростой, но "Единая Россия" к этому готова, выигрыш должен пройти уверенно и честно, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Борьба будет действительно непростой, упорной. Но я, надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Наша цель, одна из наших целей, во всяком случае, чтобы выигрыш на выборах прошел уверенно, честно, в открытой борьбе", - сказал Медведев на съезде "Единой России".
Дмитрий Медведев добавил, что озвученная президентом РФ Владимиром Путиным "пятерка" лидеров избирательного списка партии - это их совместная инициатива.
Ранее Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что в "пятерку" лидеров партии в избирательном списке должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
"Эти кандидатуры — это наше совместное с Владимиром Владимировичем Путиным предложение", — рассказал Медведев на съезде "Единой России".
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК