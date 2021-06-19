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Лукашенко заявил, что "подпитывается" антителами к COVID-19
Лукашенко заявил, что "подпитывается" антителами к COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
Лукашенко заявил, что "подпитывается" антителами к COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что "подпитывается" антителами к новому коронавирусу во время рабочих посещений больниц страны и... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:57
2021-06-19T18:57
2021-06-19T18:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что "подпитывается" антителами к новому коронавирусу во время рабочих посещений больниц страны и организованных там "красных зон" для лечения инфицированных пациентов.Во время визита в субботу во 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска Лукашенко поинтересовался у руководства и работников клиники, болели ли они коронавирусной инфекцией и прошли ли вакцинацию. Видео визита Sputnik Беларусь.У переболевшей коронавирусом заведующей отделением диализа и экстракорпоральной детоксикации Алины Дударевич Лукашенко поинтересовался уровнем антител в ее организме после перенесенной болезни. "У меня 25 было месяц назад. Но я подпитывался, будучи в "красных зонах", - пошутил президент.Лукашенко часто посещает белорусские больницы, где проверяет, как система здравоохранения готова противостоять распространению коронавирусной инфекции. Причем президент посещает и "красные зоны" клиник, где находятся инфицированные пациенты, общается с ними.Белорусский лидер в июле 2020 года заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирус. В конце декабря Лукашенко сообщил, что не планирует прививаться против COVID-19, в этом плане относит себя к "скептикам". Однако в марте он не исключил, что привьется против COVID-19, когда "придет время", при этом выразил надежду, что у него еще сохранились антитела после перенесенной летом болезни. В середине апреля Лукашенко заявил об отсутствии планов на данный момент прививаться против коронавируса, поскольку у него еще имеются антитела после ранее перенесенной болезни.
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, минск, в мире
Лукашенко заявил, что "подпитывается" антителами к COVID-19
18:57 19.06.2021 (обновлено: 18:59 19.06.2021)
Лукашенко пошутил, что "подпитывается" антителами к COVID-19 во время посещений больниц
МИНСК, 19 июн – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
пошутил, что "подпитывается" антителами к новому коронавирусу во время рабочих посещений больниц страны и организованных там "красных зон" для лечения инфицированных пациентов.
Во время визита в субботу во 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска
Лукашенко поинтересовался у руководства и работников клиники, болели ли они коронавирусной инфекцией и прошли ли вакцинацию. Видео визита Sputnik Беларусь
.
У переболевшей коронавирусом заведующей отделением диализа и экстракорпоральной детоксикации Алины Дударевич Лукашенко поинтересовался уровнем антител в ее организме после перенесенной болезни. "У меня 25 было месяц назад. Но я подпитывался, будучи в "красных зонах", - пошутил президент.
Лукашенко часто посещает белорусские больницы, где проверяет, как система здравоохранения готова противостоять распространению коронавирусной инфекции. Причем президент посещает и "красные зоны" клиник, где находятся инфицированные пациенты, общается с ними.
Белорусский лидер в июле 2020 года заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирус. В конце декабря Лукашенко сообщил, что не планирует прививаться против COVID-19, в этом плане относит себя к "скептикам". Однако в марте он не исключил, что привьется против COVID-19, когда "придет время", при этом выразил надежду, что у него еще сохранились антитела после перенесенной летом болезни. В середине апреля Лукашенко заявил об отсутствии планов на данный момент прививаться против коронавируса, поскольку у него еще имеются антитела после ранее перенесенной болезни.