https://ria.ru/20210619/lgoty-1737693729.html

Путин предложил ввести льготы семьям с детьми при смене жилья

Путин предложил ввести льготы семьям с детьми при смене жилья - РИА Новости, 19.06.2021

Путин предложил ввести льготы семьям с детьми при смене жилья

Президент Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:55

2021-06-19T14:55

2021-06-19T15:43

россия

жилье

единая россия

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737692162_41:0:2512:1390_1920x0_80_0_0_1f6af0265455eaf0f4febc0d3b325983.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.Путин в субботу выступает на XX съезде партии "Единая Россия"."Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи", — сказал президент, выступая на съезде.Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог."Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье", — объяснил Путин."Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья", — заключил он.

https://ria.ru/20210611/tarif-1736588790.html

https://ria.ru/20210525/maloimuschie-1733795014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, единая россия, общество, владимир путин