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Путин предложил ввести льготы семьям с детьми при смене жилья
Путин предложил ввести льготы семьям с детьми при смене жилья - РИА Новости, 19.06.2021
Путин предложил ввести льготы семьям с детьми при смене жилья
Президент Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:55
2021-06-19T14:55
2021-06-19T15:43
россия
жилье
единая россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.Путин в субботу выступает на XX съезде партии "Единая Россия"."Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи", — сказал президент, выступая на съезде.Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог."Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье", — объяснил Путин."Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья", — заключил он.
https://ria.ru/20210611/tarif-1736588790.html
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россия, жилье, единая россия, общество, владимир путин
Путин предложил ввести льготы семьям с детьми при смене жилья
14:55 19.06.2021 (обновлено: 15:43 19.06.2021)
Путин предложил освободить семьи с детьми от уплаты подоходного налога с продажи жилья
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Президент Владимир Путин
предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.
Путин в субботу выступает на XX съезде партии "Единая Россия
".
"Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи", — сказал президент, выступая на съезде.
Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.
"Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье", — объяснил Путин.
"Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья", — заключил он.