https://ria.ru/20210619/les-1737694727.html

Путин заявил о необходимости пресечь теневой вывоз леса за границу

Путин заявил о необходимости пресечь теневой вывоз леса за границу - РИА Новости, 19.06.2021

Путин заявил о необходимости пресечь теневой вывоз леса за границу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ необходимо пресечь теневой вывоз древесины за границу. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:02

2021-06-19T15:02

2021-06-19T15:23

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737692007_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_2df4fc6e9d191194eac14574530d2027.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ необходимо пресечь теневой вывоз древесины за границу."Сейчас разрабатывается новая отраслевая информационная система. С её помощью можно будет отследить все этапы использования древесины, от делянки или переработки, поставок на экспорт. В том числе это важно, чтобы пресечь незаконные рубки, теневой вывоз леса за границу", - заявил Путин в ходе съезда "Единой России".Президент РФ Владимир Путин заявил, что информационная система Рослесхоза должна заработать с 1 сентября 2023 года, отметив, что это долго, темой надо пристально заняться и, может быть, запустить раньше."Эксперты говорят, что новая специальная государственная информационная система Рослесхоза должна быть сформирована и полностью должна заработать с 1 сентября 2023 года. На мой взгляд, долго это всё... Я вас прошу обратить на внимание и продолжать заниматься этой темой, неустанно за этим следить. И может быть, сможем что-то сделать и пораньше", - заявил Путин в ходе съезда "Единой России".

https://realty.ria.ru/20210616/lesa-1737207907.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика