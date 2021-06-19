https://ria.ru/20210619/les-1737694727.html
Путин заявил о необходимости пресечь теневой вывоз леса за границу
Путин заявил о необходимости пресечь теневой вывоз леса за границу - РИА Новости, 19.06.2021
Путин заявил о необходимости пресечь теневой вывоз леса за границу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ необходимо пресечь теневой вывоз древесины за границу. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:02
2021-06-19T15:02
2021-06-19T15:23
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ необходимо пресечь теневой вывоз древесины за границу."Сейчас разрабатывается новая отраслевая информационная система. С её помощью можно будет отследить все этапы использования древесины, от делянки или переработки, поставок на экспорт. В том числе это важно, чтобы пресечь незаконные рубки, теневой вывоз леса за границу", - заявил Путин в ходе съезда "Единой России".Президент РФ Владимир Путин заявил, что информационная система Рослесхоза должна заработать с 1 сентября 2023 года, отметив, что это долго, темой надо пристально заняться и, может быть, запустить раньше."Эксперты говорят, что новая специальная государственная информационная система Рослесхоза должна быть сформирована и полностью должна заработать с 1 сентября 2023 года. На мой взгляд, долго это всё... Я вас прошу обратить на внимание и продолжать заниматься этой темой, неустанно за этим следить. И может быть, сможем что-то сделать и пораньше", - заявил Путин в ходе съезда "Единой России".
https://realty.ria.ru/20210616/lesa-1737207907.html
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владимир путин, экономика
Путин заявил о необходимости пресечь теневой вывоз леса за границу
15:02 19.06.2021 (обновлено: 15:23 19.06.2021)
Путин заявил о необходимости пресечь теневой вывоз леса за границу