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Кузнецова прокомментировала включение в предвыборный список ЕР
Кузнецова прокомментировала включение в предвыборный список ЕР - РИА Новости, 19.06.2021
Кузнецова прокомментировала включение в предвыборный список ЕР
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила журналистам, что предложение включить ее в пятёрку лидеров федерального предвыборного списка... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:50
2021-06-19T18:15
россия
анна кузнецова
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила журналистам, что предложение включить ее в пятёрку лидеров федерального предвыборного списка "Единой России" стало для нее неожиданностью.Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде партии "Единая Россия" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка ЕР, в него попала в том числе Кузнецова."Да, безусловно, для меня было неожиданным это предложение, но очень важно понимать, что для меня это является тем ресурсом, который позволит решить те проблемы, которые видятся нам актуальными", - сказала Кузнецова журналистам.Омбудсмен отметила, что узнала о таком предложении президента в пятницу вечером.
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россия, анна кузнецова, госдума рф, единая россия, политика
Кузнецова прокомментировала включение в предвыборный список ЕР
17:50 19.06.2021 (обновлено: 18:15 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кузнецова назвала включение в предвыборный список ЕР неожиданностью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила журналистам, что предложение включить ее в пятёрку лидеров федерального предвыборного списка "Единой России" стало для нее неожиданностью.
Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде партии "Единая Россия" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка ЕР, в него попала в том числе Кузнецова.
"Да, безусловно, для меня было неожиданным это предложение, но очень важно понимать, что для меня это является тем ресурсом, который позволит решить те проблемы, которые видятся нам актуальными", - сказала Кузнецова журналистам.
Омбудсмен отметила, что узнала о таком предложении президента в пятницу вечером.
 
РоссияАнна КузнецоваГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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