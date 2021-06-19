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Кузнецова прокомментировала включение в предвыборный список ЕР
Кузнецова прокомментировала включение в предвыборный список ЕР - РИА Новости, 19.06.2021
Кузнецова прокомментировала включение в предвыборный список ЕР
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила журналистам, что предложение включить ее в пятёрку лидеров федерального предвыборного списка... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:50
2021-06-19T17:50
2021-06-19T18:15
россия
анна кузнецова
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила журналистам, что предложение включить ее в пятёрку лидеров федерального предвыборного списка "Единой России" стало для нее неожиданностью.Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде партии "Единая Россия" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка ЕР, в него попала в том числе Кузнецова."Да, безусловно, для меня было неожиданным это предложение, но очень важно понимать, что для меня это является тем ресурсом, который позволит решить те проблемы, которые видятся нам актуальными", - сказала Кузнецова журналистам.Омбудсмен отметила, что узнала о таком предложении президента в пятницу вечером.
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россия, анна кузнецова, госдума рф, единая россия, политика
Кузнецова прокомментировала включение в предвыборный список ЕР
17:50 19.06.2021 (обновлено: 18:15 19.06.2021)
Кузнецова назвала включение в предвыборный список ЕР неожиданностью